全台49篩檢站一次看！　各縣市「快篩條件」弄清楚

圖、文／CTWANT
台灣本土病例自15日確診180例以來，連續6日出現破百記錄，且至今已破千，全國疫情警戒更於前（19日）起提升至第3級。除了率先宣布的雙北市之外，各縣市也加緊腳步設立篩檢站，提供出現症狀的民眾前往篩檢，民眾務必妥善配戴口罩後，再攜身分證及健保卡前往進行快篩。
台北市
篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，以及有意願篩檢之民眾。
每天上午8時發放號碼牌，分早、中、晚共三梯次。
聯合醫院中興院區
聯合醫院和平院區
西園醫院
剝皮寮
青草廣場
新北市
篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。
分散量能，請各區民眾就近前往鄰近今（21日）社新增之區篩檢站。
板橋社區篩檢站（聯合醫院板橋院區）
永和社區篩檢站（永和耕莘醫院）
樂生社區篩檢站（部立樂生療養院）
土城社區篩檢站（新北市立土城醫院）
泰山輔大篩檢站（輔仁大學附設醫院）
新店耕莘篩檢站（新店交通公園）
中和社區篩檢站（山北市民活動中心）
桃園市
篩檢對象：有症狀、雙北旅遊史民眾優先。
民眾請先撥打1922，再由衛生局安排篩檢。
桃園區桃園體育場
中壢區中正公園
龍潭區龍潭行政園區
新竹縣市
國軍新竹地區醫院
台北榮民總醫院新竹分院
天主教仁慈醫院
苗栗縣
僅提供與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。
後龍鎮復興里籃球場前空地
5月21日，下午13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）
台中市
山線地區篩檢站：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院
海線地區篩檢站：童綜合醫院、光田醫院
屯區地區篩檢站服務醫院：國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站
城中區地區篩檢站：國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院
專案開設篩檢站：朝陽科技大學、梨山平等國小
彰化縣
篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮、溪湖鎮湳底社區活動中心的民眾
溪湖溪湖湳底龍水宮
衛生福利部彰化醫院院外採檢站
篩檢時間：
第一梯次—8：30～12：00，僅提供60歲以上民眾
第二梯次—10：30～12：00，50歲～60歲民眾
第三梯次—13：00～15：00，40歲～50歲民眾
第四梯次—15：00～17：00，40歲以下民眾
雲林縣
台灣大學醫學院附設醫院雲林分院
天主教若瑟醫院
中國醫藥大學北港附設醫院
台南市
僅提供曾搭乘110年5月14日台鐵117車次第2車廂之乘客，以及高風險族群。
東區衛生所
新營區衛生所
安南區衛生所
永康區衛生所
鹽水區衛生所
安定區衛生所
宜蘭縣
國立陽明大學附設醫院蘭陽院區
羅東聖母醫院
新竹縣市
國軍新竹地區醫院
台北榮民總醫院新竹分院
天主教仁慈醫院
花蓮縣
花蓮慈濟醫院
門諾醫院
衛生福利部花蓮醫院
國軍花蓮總醫院
台北榮民總醫院鳳林分院
台北榮民總醫院玉里分院
衛生福利部玉里醫院
門諾醫院壽豐分院
延伸閱讀
▸ 周子瑜擁「天使波動」！驚人運勢曝光 算命師爆：能成為JYP副社長
▸ 婆婆凍齡高顏值驚豔網！陳艾琳親揭「沒住一起」原因：哭出來
▸ 沉迷賭博欠債5000萬！馬國畢吐真心話：對家人很虧欠
讀者迴響