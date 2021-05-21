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全台49篩檢站一次看！　各縣市「快篩條件」弄清楚

篩檢站。（圖／林士傑攝）

▲篩檢站。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣本土病例自15日確診180例以來，連續6日出現破百記錄，且至今已破千，全國疫情警戒更於前（19日）起提升至第3級。除了率先宣布的雙北市之外，各縣市也加緊腳步設立篩檢站，提供出現症狀的民眾前往篩檢，民眾務必妥善配戴口罩後，再攜身分證及健保卡前往進行快篩。

台北市

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篩檢對象：曾赴萬華茶藝館，街友、弱勢族群、新住民，出現發燒及上呼吸道症狀者，以及有意願篩檢之民眾。

每天上午8時發放號碼牌，分早、中、晚共三梯次。

聯合醫院中興院區

聯合醫院和平院區

西園醫院

剝皮寮

青草廣場

新北市

篩檢對象：以居住板橋區、有萬華高風險區活動或接觸史者優先。

分散量能，請各區民眾就近前往鄰近今（21日）社新增之區篩檢站。

板橋社區篩檢站（聯合醫院板橋院區）

永和社區篩檢站（永和耕莘醫院）

樂生社區篩檢站（部立樂生療養院）

土城社區篩檢站（新北市立土城醫院）

泰山輔大篩檢站（輔仁大學附設醫院）

新店耕莘篩檢站（新店交通公園）

中和社區篩檢站（山北市民活動中心）

桃園市

篩檢對象：有症狀、雙北旅遊史民眾優先。

民眾請先撥打1922，再由衛生局安排篩檢。

桃園區桃園體育場

中壢區中正公園

龍潭區龍潭行政園區

新竹縣市

國軍新竹地區醫院

台北榮民總醫院新竹分院

天主教仁慈醫院

苗栗縣

僅提供與確診個案2011有接觸且與足跡重疊者。

後龍鎮復興里籃球場前空地

5月21日，下午13：00～16：30。（20日上午10時報名截止）

台中市

山線地區篩檢站：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院

海線地區篩檢站：童綜合醫院、光田醫院

屯區地區篩檢站服務醫院：國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站

城中區地區篩檢站：國軍台中總醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院與中港澄清醫院

專案開設篩檢站：朝陽科技大學、梨山平等國小

彰化縣

篩檢對象：針對自5月7日起，曾經參與過湳底龍水宮、溪湖鎮湳底社區活動中心的民眾

溪湖溪湖湳底龍水宮

衛生福利部彰化醫院院外採檢站

篩檢時間：

第一梯次—8：30～12：00，僅提供60歲以上民眾

第二梯次—10：30～12：00，50歲～60歲民眾

第三梯次—13：00～15：00，40歲～50歲民眾

第四梯次—15：00～17：00，40歲以下民眾

雲林縣

台灣大學醫學院附設醫院雲林分院

天主教若瑟醫院

中國醫藥大學北港附設醫院

台南市

僅提供曾搭乘110年5月14日台鐵117車次第2車廂之乘客，以及高風險族群。

東區衛生所

新營區衛生所

安南區衛生所

永康區衛生所

鹽水區衛生所

安定區衛生所

宜蘭縣

國立陽明大學附設醫院蘭陽院區

羅東聖母醫院

新竹縣市

國軍新竹地區醫院

台北榮民總醫院新竹分院

天主教仁慈醫院

花蓮縣

花蓮慈濟醫院

門諾醫院

衛生福利部花蓮醫院

國軍花蓮總醫院

台北榮民總醫院鳳林分院

台北榮民總醫院玉里分院

衛生福利部玉里醫院

門諾醫院壽豐分院

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