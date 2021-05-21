《彭博》稱台灣太自滿防疫才破功！　台北分社長這段話讓人深省

▲本土疫情爆發當週，台北市車流稀少。（圖／記者林振民攝）



記者崔子柔／綜合報導

不久前台灣還是全球防疫佼佼者，現在本土案例大爆發，引起不少外媒關注，其中《彭博》以「自滿讓武漢肺炎侵蝕台灣唯一防線」為題報導，造成台灣網友一番討論。時代力量國際部主任劉仕傑轉述《彭博》台北分社社長艾利斯（Samson Ellis）的一段話，「台灣人要做好心理準備看到不怎麼舒服的文章」，引起網友深省。

劉仕傑昨（20）日在臉書發文表示，網友在PPT下的留言讓他覺得很有趣，「我一直有種感覺，台灣社會普遍對外媒如何報導台灣這件事很敏感，或說過度敏感」，如果同件事被中文媒體報導，可能連看都不看一眼，「換作外媒寫，哇！不得了！世界看到台灣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《彭博》記者報導。（圖／翻攝自推特）



劉仕傑認為，會有這種現象的原因也不難猜測，因為台灣長期遭到國際社會孤立，所以當然渴望被世界看見，他昨晚和《彭博》台北分社社長艾利斯、英國金融時報駐台記者Kathrin Hille、來自阿爾及利亞的法籍攝影師Walid Bezzazeg一同參加線上英文研討會，也聊到相關話題。

劉仕傑分享，艾利斯說，越來越多國際媒體來台灣當然是好事，但台灣人也要做好心理準備，「看見外媒寫出一些讓台灣人看了會不舒服的文章。」

劉仕傑認為艾利斯說得很好，但台灣人還沒做好準備，外媒不可能整天寫說台灣好棒棒，「這道理不難理解，不是嗎？因為他們是記者啊」，不少網友則在文章下留言，「我覺得這個說法蠻有道理的」、「彭博社的分析真的一針見血」、「這句話好中肯」、「現在台灣就是被這種棒棒文化的詭異氣氛給圍繞著」。

▼劉仕傑原文。（圖／翻攝自臉書）

