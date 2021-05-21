6遊客不戴罩「半夜上阿里山喝茶」　阿管處怒公布影像

▲19日晚間有6名遊客無罩上阿里山二延平步道頂端涼亭泡茶聊天，還任意轉動即時影像鏡頭，氣得阿管處直接公布影像。（圖／翻攝自阿里山新印象臉書）

圖、文／鏡週刊

因應各地日漸嚴峻的疫情，全國已正式進入三級防疫警戒，呼籲民眾減少不必要的外出、外出時務必配戴口罩，且不得室內5人、室外10人以上的聚會。但阿里山管理處近日卻發現，在全國進入三級警戒的當天晚上，竟有6名遊客在晚間將近11點左右，來到二延平步道頂端涼亭群聚泡茶聊天，還任意轉動公家設置的即時影像鏡頭，氣得他們直接在臉書粉專公布畫面。

阿管處的粉專「阿里山 新印象」po出一段影片，開頭就憤怒地表示：「小編這次真的不打馬賽克了」，並指出在前（19日）晚間，當天下午宣布全國進入三級防疫警戒，沒想到當晚竟有6名遊客，在約10點多時不戴口罩跑到阿里山國家風景區內的二延平步道，並在頂端涼亭泡茶聊天。

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雖人數尚未超過室外10人的限制，但沒戴口罩已經違反規定，不僅如此，這些遊客還任意轉動設置在該處的二延平即時影像鏡頭。阿管處說，當初建置即時影像的目的是為了要讓民眾也能一睹阿里山之美，但卻有遊客為了一己私利而擅動公務，「尤其是在這疫情嚴峻的情勢下，做出危害公眾之事，著實令人不齒！」

阿管處呼籲大家愛護公物，在疫情期間也別再亂跑了，並提醒民眾，這次遊客旋轉鏡頭雖然沒有造成損壞，但已構成蓄意破壞公物的行為，他們暫時不提告，但強調未來若再有類似情況，將請警察到場處理，並依《公物毀損罪》向民眾提出告訴。

影片po出引起網友們不滿，痛批這些人在疫情緊張時刻還做出如此違規行為，簡直是在挑釁，希望警方嚴加取締。嘉義縣警察局中埔分局公田派出所所長張志山也在底下留言回應表示，「有關本案，警方已深入調查中，警方呼籲目前疫情嚴峻，為了全國國民健康外出請務必戴口罩，警方將依法嚴格取締報請縣政府衛生局裁罰，感謝各位對警政治安的關心。」



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