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北市大拍板「要30學生返鄉」！副市長致電關切　校長回應了

▲▼ 台北市立大學。（圖／台北市立大學提供）

▲台北市立大學決議學生返鄉，引發學生反彈。（圖／台北市立大學提供）

記者閔文昱／綜合報導

萬華阿公店成為此次疫情當中的重災區，而位在重災區周邊的民眾也人心惶惶。台北市立大學20日召開主管會議決議，要將仍在學校的30位本島住宿生，以防疫專車運回各自家鄉。但此政策引發學生焦慮，質疑與教育部長潘文忠「移動是最大的風險來源」、「盡量避免移動」的呼籲背道而馳。

台北市立大學學生會長游宜瑄表示，最近疫情嚴重，政府都要求學生不要亂移動，但學校20日上午在沒有學生代表的情況下召開主管會議，決議清空學生宿舍，要求本地生學生要在明日下午把家當都搬回家，至於境外生、離島生則要求他們在星期六早上8點清空宿舍移至天母校區。

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▲▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長蔡炳坤與北市大戴校長通話，要求妥善處理部分學生的需要。（圖／資料照）

針對台北市立大學博愛校區宿舍清空的問題，蔡炳坤副市長也致電戴校長，請學校務必考量部分學生的需要妥善處理。對此，校長表示，多數學生已經返家，目前博愛校區與天母校區留下來的學生大約200多位，其中91位外籍生將會安置在天母校區一人一室。

校方指出，因為博愛校區是老舊宿舍，都是共用衛浴，不符防疫規定，且這幾天有學生發燒，的確有安全的疑慮，所以這100多位學生，學校調查學生的意願，返家者用最嚴謹的態度安排防疫巴士送他們回家，針對部分學生個別留校的需求，學校會盡最大的努力來輔導安置。

國內本土疫情大爆發，教育部長潘文忠18日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，因應國內疫情警戒升級，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。潘文忠也呼籲，防疫上最大的風險是移動，特別跟大學生呼籲，盡量避免移動。

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