確診者「搭太魯閣號」換2座位！台鐵急消毒：車廂內約只有十餘人

▲有確診者搭乘太魯閣號至花蓮。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

又有確診者搭台鐵！一名確診者搭乘台鐵太魯閣號278次，自七堵搭至花蓮，位置包括8車10號、4車10號。台鐵局指出，該列車已完成全面消毒，且當時車上乘客、車長等人都有落實防疫消毒作業，受到疫情衝擊，近日列車載客數都只有3成左右，太魯閣號座位數共372個，推算約只有111人搭乘，也多採取梅花座。

據了解，花蓮衛生局昨晚通知台鐵，一名確診旅客搭乘太魯閣號278次自七堵至花蓮，昨日上午9時40分自七堵上車、11時30分於花蓮站下車，且該名旅客在搭車期間曾換過座位，位置包括8車10號、4車10號。

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台鐵局表示，所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒，該列車已完成全車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。

▲台鐵實聯制已上線。（圖／記者湯興漢攝）

限於疫調，台鐵局指出，不方便公布疫情相關資訊。不過受到疫情衝擊，加上昨天並非假日，列車載客數不多，約只有三成左右，以座位數372個的太魯閣號試算，旅客數約只有111人，以8節車廂平均下來，一節車廂約只有13人，且也多是採取梅花座。而依據規定，乘客也都會戴口罩、禁止飲食，降低感染風險。

而台鐵局指出，實聯制已於昨日全面上線，因此乘坐該部列車的旅客多有登記聯絡方式，屆時若疫情調查有需要，將配合提供資料。