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紐時：「病毒變異＋疫苗施打慢」　台灣出現防疫破口！

▲▼北捷,捷運站,捷運廣告,捷運站人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲《紐約時報》指出，台灣如今病毒變異、疫苗施打緩慢，形成破口。（圖／記者姜國輝攝）

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

《紐約時報》今天報導，2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，台灣靠著嚴密邊境管制躲過風暴。如今病毒變異、疫苗施打緩慢形成破口，專家建議政府思考封鎖疫情熱區並擴大篩檢。

這篇發自台北的報導寫道，台灣及早實行邊境管制，幾乎所有入境旅客都須檢疫兩週，使得民眾在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）肆虐全球之際生活大致如常。但在足夠患者突破防疫高牆引發社區傳染後，一切變了調。

台灣近一週來疫情升溫，政府雖未宣布全面封鎖，但要求民眾盡量待在家、外出配戴口罩。地方機關雖加快設置快篩站，但部分衛生專家擔心篩檢量過少，跟不上病毒傳播速度。

過去幾天，台灣每日新增200至300多例確診病例，數名患者死亡，與全球疫情最嚴重國家相比仍低。但截至14日，台灣自2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來僅累積1290例確診病例、12人死亡，近期病例激增令民眾震驚。

台灣人口約2350萬人，已接種2019冠狀病毒疾病疫苗的比例僅約1%，在疫情升溫時更令人憂心。

▲▼台北市萬華區大消毒 街道 茶館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市萬華區展開大規模消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

國立台灣大學醫學院教授蔡甫昌說「這天遲早會到來」，免疫進度緩慢加上傳染力更強的變異病毒形成完美破口，愈來愈多人出門未戴口罩、不再保持社交距離，都是台灣疫情升溫的原因。蔡甫昌形容這有如瑞士乳酪，「表面有幾個洞，後面有個大洞。此時一把刀正好刺穿」。

台灣去年曾連8個月未見本土確診病例，去年12月紀錄中斷後，本土病例僅偶爾出現。但局勢從4月中逐漸改變。國籍航空公司機組員返台居家檢疫從5天改為3 天後，中華航空機師染疫，諾富特華航桃園機場飯店爆發群聚感染，台北市萬華區一家茶藝館接著成為眾多病例起源。

隨著台灣單日新增確診病例飆上三位數，學校關閉、餐廳僅供外帶、篩檢站外大排長龍，政治人物在電視上呼籲民眾保持冷靜。

衛生福利部長陳時中敦促無症狀、沒有接觸史的民眾不要到篩檢站，以免感染並擠壓採檢資源。但中國醫藥大學附設醫院傳染病專家王任賢指前述做法太保守，並呼籲政府考慮封鎖萬華區、普篩當地居民。

王任賢說，「台灣原本是安全社會，當時如果隨機檢測，當然會危及公共衛生。但現在如果成為高風險區，你就不能照舊處理，思考方式必須改變。」

▲自費COVID-19疫苗開打首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣疫苗採購緩慢，接種率低。（圖／記者林敬旻攝）

至於2019冠狀病毒疾病疫苗，台灣3月初收到首批阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，醫護人員和其他優先族群逐步接種。官員說，莫德納（Moderna）疫苗即將運抵台灣。台灣多家廠商也在去年1月新型冠狀病毒基因定序後投入疫苗研發。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，台灣研發2019冠狀病毒疾病疫苗起步很早，但堅持自主開發生產，可能使得官員沒那麼積極取得國外疫苗。

報導寫道，台灣開始施打阿斯特捷利康疫苗後，偏低的新增病例數也讓許多民眾缺乏接種疫苗的急迫感。

台灣歷經無憂無慮的一年後生活出現劇變，何美鄉說她很欣慰見到民眾迅速適應日常生活的新限制。她有天晚間10時出門跑步，起初忘記戴口罩，但她發現其他深夜外出散步、運動的民眾都有戴口罩，「這就是台灣與眾不同之處」。

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