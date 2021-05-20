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新北男聚餐「串門子」5染疫！高雄寒軒四維店「被入住」休4天清消

▲高雄市環保局20日上午到寒軒飯店大消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市環保局20日上午到寒軒飯店大消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新北市一名67歲確診男子曾有萬華茶室活動史，他14日南下高雄揪4名友人到左營區一家燒烤店聚餐，沒想到卻衍生成一件群聚感染，當天晚上共有6名消費者都中鏢。根據衛生局公布個案高雄足跡史，他當天就入住在寒軒飯店四維店，為此飯店宣布，即日起至23日暫停營業。

▲確診者曾入住寒軒飯店，飯店緊急宣布暫停營業4天。（圖／翻攝自寒軒國際飯店臉書）

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▲確診者曾入住寒軒飯店，飯店緊急宣布暫停營業4天。（圖／翻攝自寒軒國際飯店臉書）

新北市67歲男子在14日下午3點搭乘南下高鐵133車次，從台北站抵達新左營站，隨後就到苓雅區大順三路的「鄧老師按摩店」消費，大約下午5點40分到苓雅區的「寒軒飯店」辦理入住手續，接著晚間6點30分抵達左營區「串門子海鮮燒烤」與4名友人聚餐。

男子15日晚間回到北部後，16日就發病確診。根據疫調結果，14日晚間在燒烤店同桌聚餐的朋友，就有3人確診，另有1人已安排採檢；此外，同樓層另1包廂，也有2名民眾中鏢。短短4天內，就有6人因此確診，衛生局視此為一起餐廳群聚案件。

▲▼新北男到高雄聚餐，燒烤店當晚用餐消費者有5人染疫 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼新北男到高雄聚餐，燒烤店當晚用餐消費者有5人染疫 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼新北男到高雄聚餐，燒烤店當晚用餐消費者有5人染疫 。（圖／高雄市衛生局提供）

由於新北男曾入住寒軒國際飯店1晚，對此，飯店稍早也貼出公告，表示20日上午接獲衛生局通報，疑似有確診者入住飯店足跡，為保障所有顧客的安全，立即停止所有對外營業服務，配合防疫安全管理，即日起至23日暫停營業，原本20日要開賣的小資便當也立即暫停銷售。

▲▼新北男到高雄聚餐，燒烤店當晚用餐消費者有5人染疫 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲衛生局指出因店家只有1間廁所，研判是共用廁所感染。（圖／高雄市衛生局提供）

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