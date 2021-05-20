高雄疫情導火線是他！新店男搭高鐵南下　「串門子」聚餐害6人染疫

▲高雄市政府20日公布疫調結果，確診者足跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺、洪靖宜／高雄報導

高雄市疫情導火線找到了！高雄市政府衛生局透過疫調之後有了意外發現，就是新北有一起確診個案2336，他是一名67歲家住新店的男子，他在16日發病，不過之前足跡還來到高雄串門子聚餐，造成同桌友人，甚至其他桌的客人確診，讓串門子成了「群聚」感染源。

這名確診的台北新店男子，在16日發病之後，同日採檢，在18日確診！不過他在14日的時候，下午3點搭乘高鐵南下133車次抵達高雄，朋友到高鐵站接他之後，來到鄧師傅大順店停留1.5個小時，隨後入住寒軒飯店33樓，晚間6點10分，他跟友人一起搭計程車前往左營的串門子海鮮串燒2樓包廂聚餐，包廂內有5個人，其中4人全部確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市20日公布足跡 ，2336被視為「高雄疫情導火線」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隔天新店男與朋友從寒軒飯店同搭私家車前往三民區的民生市場逛街，10點2人去了台南一間塑膠地磚工廠，新店男是這間工廠股東之一，中午2人在安平吃豆花，又到台南府前路羊肉焜吃中餐。

15日下午3點半回到高雄一起泡茶，晚間6點半又二次前往串門子海鮮串燒2樓包廂，晚間9點半離開串門子，前往高鐵搭862班次回到台北。新店男在2天之內造成高雄市至少6名染疫，高雄市政府衛生局視他是相當重要的指標個案，不排除是高雄市疫情導火線，而且這起新北個案，高雄市政府並沒有接到相關的疫調告知他有高雄足跡史，主要是2715個案自行採檢確診後，衛生局才去追到19日公布的2527的個案，同時找到新店男為感染源。

今天...隔離蚊子Her推出「彈開式方形蚊帳」

外型可愛多款可選

不用組裝、有不同尺寸適合床鋪

【更多新聞閱讀】

全台首例「人臉辨識」未戴口罩罰！高雄愛河阿姨沒戴罩拒示證件

「未戴口罩」路人挫閃避 沒看新聞！高雄攤商無奈辯：狂睡一整天

騎車沒戴口罩被抓！高雄男遭攔截開罰 震驚問「不是假新聞嗎」

快訊／抓到了！全台首例斷水電 高雄卡拉ok老闆娘「假關門真營業」慘了

快訊／高雄男倒臥大寮捷運出口旁空地死亡 警方全副武裝勘驗