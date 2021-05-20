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北市依4症狀簡易區別輕、重症　璩大成：只要發燒就非輕症

記者蘇晏男／台北報導

雙北市為現今國內疫情最嚴峻區域，為防止醫院量能過載，台北市將患者分為「無症狀、輕症」及「中、重症」兩類，並對前者採｢不住院」的應變措施。對此，台北市聯合醫院副總院長璩大成20日進一步指出，只要發燒就非輕症。

▲璩大成、柯文哲20日出席「台北市疫情指揮記者會」。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▲璩大成（圖左）、柯文哲20日出席「台北市疫情指揮記者會」。（圖／翻攝自ETtoday直播）

台北市20日下午3時半召開「台北市疫情指揮記者會」，會中媒體詢問北市輕、重症送醫標準為何？璩大成表示，過去是送醫由醫生判斷，但現在是非常時期，「其實我們現在用非常簡單，用嘴巴講就知道的方法，跟消防局弟兄跟防疫旅館，都能用這樣規則來做分類」。

璩大成指出，第一點是判別有無發燒，有發燒就非輕症，就不送檢疫站；第二點，看患者行動方不方便、有沒有喘、有沒有很不舒服的樣子。根據這兩點，只要無上述症狀，在定義裡面叫做輕症，就會安置在集中檢疫所；反之就要留下來，再由醫師評估，到底是不是輕症。

北市府19日祭出新規，在快篩陽性方面，若症狀屬中、重度症狀，北市會用救護車將患者送至醫院，或透過EMOC分配到其他醫院的專責病房；若為無症狀或輕症，則會用有救護車規格的防疫巴士，送至集中檢疫所。

若是到醫院檢查PCR確診的患者，屬中、重度症狀者，北市同樣用將患者送至醫院，或透過EMOC分配到其他醫院的專責病房；若為無症狀或輕症，希望患者除停留在家中外，北市政府會極力開拓集中檢疫所，希望相關確診者送到集中檢疫所。

北市副市長黃珊珊則提醒，若是快篩陽性的患者，希望他們，第一，主動回溯「出現症狀前3天」到「接受隔離」的活動與接觸史；第二，填寫自我檢核表並將健康風險報告書傳送通知接觸快篩；第三，自我隔離、戴口罩並自我健康監測；第四，有問題可打防疫專線（02）2375-3782或撥打1922。

至於等待PCR結果中的民眾該做什麼？黃珊珊指出，第一，採檢後3天避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具；第二，在家中單獨一人一室，避免與其他同住者接觸；第三，務必配戴醫用口罩，勤洗手、多消毒；第四，PCR結果為陽性，由採檢單位通知及安排後續安置；第五，有問題可打防疫專線（02）2375-3782或撥打1922。

▼北市快篩陽性及PCR陽性下一步。（圖／北市府提供）

▲▼北市檢測出陽性率下一步。（圖／北市府提供）

▲▼北市快篩陽性及PCR陽性下一步。（圖／北市府提供）

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