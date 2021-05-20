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朝陽科大3女大生確診足跡太多　全校師生下午3點快篩！

▲▼朝陽科大有3名女大生確診，台中投入99人開設指揮所並全面消毒。（圖／台中市政府提供）

▲朝陽科大有3名女大生確診，台中投入99人開設指揮所並全面消毒。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增2起新冠疫情確診案例，2人都是和昨天的朝陽科技大學確診者一起去夜唱的同學，市府20日已在學校設置高達99人的前進指揮所，下午2點55分即針對全校師生進行快篩，由於女學生足跡遍布霧峰，因此市府不但針對霧峰全區全面消毒，更要求店家只能外帶，不能內用，防疫作為加嚴加密。

▲▼朝陽科大有3名女大生確診，台中投入99人開設指揮所並全面消毒。（圖／台中市政府提供）

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今天公布的2起確診病例，其中1例是案2816，衛生局長曾梓展指出，該案為本國籍20歲女性，就讀朝陽科技大學一年級，近期無出國史，居住在學校宿舍，有3名同住室友，已被匡列隔離。

▲▼朝陽科大有3名女大生確診，台中投入99人開設指揮所並全面消毒。（圖／台中市政府提供）

個案沒有北部、宜蘭等旅遊史，5月13日曾與案2514女大生前往東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌；5月14日曾至101文具天堂、霧峰圖書館、老先覺、萬波紅茶、三媽臭臭鍋；5月15日至老先覺、愛買、大苑子；5月16日出現頭暈症狀，17日晚上到霧峰區阿里巴巴、全聯、炸沏販，18日在宿舍休息，19日送醫。

▲▼朝陽科大有3名女大生確診，台中投入99人開設指揮所並全面消毒。（圖／台中市政府提供）

副市長黃國榮表示，原本設在平等國小的前進指揮所，因為師生採陰危機解除，不但將該指揮所移至朝陽科大，而且人數擴充到99人，其中包括11名醫護人員，中午前已全部完成進駐，2點55分開始針對全校師生進行快篩，傍晚就會有初步結果。

環保局表示，由於女學生活動範圍大多在南大里，接近霧峰地區，上午已派出13輛消毒車，針對霧峰區的大街小巷全面消毒，民眾不用擔心。

經發局說，確診女學生去過東協廣場、火車站、南區的愛買店、大苑子等，尤其在霧峰的活動範圍相當廣，因此要求霧峰店家全區禁止現場飲食，只能外帶，不能內用，而且要實名、實聯制，全力防堵疫情擴散。

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