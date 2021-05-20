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綠營圍剿侯友宜防疫不力　江怡臻反擊：追求帳面數字好看無助中央防疫

▲新北市長侯友宜召開急救責任醫院防疫應變會議▼ 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

針對綠營以地方未設集中檢疫所的說法批評新北市府防疫不力，指新北防疫旅館數量為六都倒數，諷刺侯友宜「裝忙、落後部署」等，國民黨發言人江怡臻批評，這種只看數字不顧實情的說詞，只是在分化中央與地方團結抗疫的決心，更造成市民恐慌，居心何在？

她強調，集中檢疫所一直是中央尋找場地，新北則提供防疫旅館支援，本土疫情爆發後，新北更快速徵用旅館183間房作為「集中檢疫中心」，反倒中央從未訂定集中檢疫所設置流程標準，讓地方有所依循，直到今天早上記者會才宣布要設置，地方政府若只追求帳面數字好看大量徵用，對於中央防疫並無實質幫助。

▲新北市議員江怡臻。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

▲國民黨發言人、新北市議員江怡臻。（圖／翻攝自江怡臻臉書）

江怡臻表示，防疫狀況隨時檢討滾動式修正，盡可能超前準備，如果要扭曲數字來編故事做攻擊，反打臉自己，根本就是在扯防疫後腿，民進黨明為監督，實為護航中央，最終造成的還是新北市民的恐慌，之前民進黨不是說不要讓人民恐慌嗎？現在又為何在防疫最重要的關頭上唯恐天下不亂？居心何在？

江怡臻表示，新北市與中央對於防疫的立場始終都是區域聯防、互相支援，而集中檢疫所向來都是由中央尋找場地，再由地方協助支援，「中央有調控需求，新北市也提供防疫旅館作為支援，目前新北市就有三個集中檢疫所，並非謠傳一個都沒有。」

江怡臻指出，集中檢疫所一直以來都是中央地方共用調派，在過去只收居家隔離或檢疫的人，本土疫情爆發後，為了不讓醫療體系壓力過大，新北市也快速徵用旅館，共183間房，作為第一個專棟專用的「集中檢疫中心」，專收無症狀和輕症確診者。

江怡臻反擊，實際上，一直以來中央都未訂有集中檢疫所設置流程標準，讓各縣市政府有所依循，直到今天早上記者會才宣布要設置。若地方政府只為追求帳面數字的好看，大量徵用旅館作為防疫旅館或是集中檢疫所，對於中央防疫調控並無實質幫助，面對疫情的劇升，地方政府也會配合中央隨時增設集中檢疫所。

江怡臻強調，在中央地方都忙著防疫的時刻，部分民進黨人士不協助抗疫，還把數字移花接木、魚目混珠，誆騙民眾。防疫從來就沒有中央與地方之分，「新北不是中央，全國同心，共同防疫，不要只想攻擊努力做事的第一線人員。」

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