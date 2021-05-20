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羅致政再批侯友宜「落後部署」　集中檢疫所落後柯文哲一年

▲侯友宜上午訪視集中檢疫中心。（圖／翻攝自侯友宜IG）

▲新北市長侯友宜訪視集中檢疫中心。（圖／翻攝自侯友宜IG）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅致政20日表示，台北市長柯文哲早在去年3月，就使用台北市自己的經費，設置台北市安心檢疫所，反觀新北市長侯友宜去年一整年毫無動作，直到今年5月才向中央政府申請補助，籌設新北市集中檢疫所，看到侯友宜整整落後柯文哲一年多，讓人感慨「為什麼中央能、台北能，新北不能」。

新冠肺炎疫情升溫，目前全國已升為第三級警戒，侯友宜則陸續提出封城、準四級部署、思考興建方艙醫院等想法，引來羅致政19日質疑，侯友宜在過去一年到底超前部署了什麼，「是瞎忙還是裝忙」。

對此，羅致政20日強調，到底是「超前部署」還是「落後部署」，不用噴口水，客觀數字會說話。

羅致政說明，面對疫情爆發下的防疫作為，政府準備將無症狀或輕症的確診者，快速送到集中檢疫所來隔離，而加強版的集中檢疫所24小時都會有醫護進駐，針對個案，每日有電話關懷，引進視訊平板，可以即時傳出病患的血壓、血氧的資訊，若有症狀可透過視訊看診。

羅致政說，在集中檢疫所隔離確診者的目的，在於把醫療院所留給有迫切需要的重症患者。

羅致政表示，從去年開始，中央政府在全台已設立39所集中檢疫所，包含北部13所、中部8所、南部18所，總計4500間，包括訓練所、軍事營區、11家旅館，目前還有2500多間可用。

羅致政認為，當初就是設想到疫情擴大時，可以利用集中檢疫所做相關規劃，雖然目前還夠用，但中央正籌設再增加600間，這就是「超前佈署」。

羅致政指出，與此同時，台北市政府在去年3月，也用台北市自己的經費，設置了一所230間的「台北市安心檢疫所」，台北市長柯文哲這也是「超前部署」。

羅致政再指，至於新北市政府，在去年一整年毫無動作，一直到今年5月，才向中央政府申請補助籌設一所183間房的新北市集中檢疫所，自己做為新北選出的立委，當然全力爭取中央經費補助。

不過，羅致政感嘆，看到侯友宜整整落後柯文哲一年多，還是不禁讓人感慨，為什麼中央能、台北能，新北不能，並且要為防疫人員加油，用證據說話不要口水。

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