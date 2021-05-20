快訊／飼主確診隔離人數激增！新北成立寵物防疫安置旅館





▲日前一名牧羊犬飼主確診，新北動保處接回隔離14天。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市累計594例本土，確診者住院隔離治療時，共居犬貓無親友可照顧，動保處設立臨時收容中心協助照護，設備完善，每日和照護人員及獸醫師每週一次的健康檢查，觀察有無上呼吸道症狀。

5月15日因應防疫升至三級，為協助飼主媒合收容空間，動保處號召寵物旅宿業加入安置行列，目前已有5間特定寵物寄養業者願意協助飼主抗疫，提供112隻犬貓收容空間，一起在抗疫期間協助飼主代為照料動物。

抗疫期間，動保處考量確診者共居犬貓無親友照料，去年設置臨時收容中心，期間陸續協助收容多起犬隻，因應防疫提升至三級，寵物防疫也要超前部署，近日協調媒合特定寵物業作為安置場所，目前已有56隻貓56隻狗收容能量，收容隻數也持續擴充中，隨時可進行全市犬貓收容調度，不需擔心因為飼主住院隔離而流離失所。

動保處表示，5月15日防疫升三級當日，即受理民眾反映確診者共居犬無親友可代為照顧，願意自費至寵物安置旅館，動保處人員隨即至確診者家中，由飼主將犬隻放入運輸籠，並全程消毒，再由人員運送至旅館照顧，讓飼主可以安心隔離治療。

寵物安置旅館和一般寵物旅宿業最大不同，在於安置旅館重於獨立籠舍，動保處獸醫師每周幫犬貓進行檢查及觀察是否有上呼吸道症狀，每日和照護人員確認飲食、精神狀況及排泄情形，確保每隻收容犬貓健康無虞。

▲新北市寵物安置旅館持續擴增。（圖／動保處提供）

為減輕民眾負擔，動保處協調安置旅館採一致性收費，每隻犬貓每日住宿費僅需300元，超過住宿14日以上，各旅宿業將以原價收費。一名合作的陳姓業者表示，在抗疫非常時期，提供寵物旅館作為安置使用，希望盡一己之力幫助染疫者無後顧之憂安心接受治療。

依據美國疾病管制暨預防中心公告最近實驗研究表示，目前並沒有科學證據顯示猫、狗會將COVID-19病毒回傳給人類，接觸犬貓前後用肥皂清洗手、戴口罩，作好個人衛生安全防疫措施，不要和動物有親密接觸，基本上並不會有染疫問題。

動保處表示，飼養寵物民眾無須過於擔心，做好自身防疫，即可保障人類和動物安全，若確診個案確實無親友可照護動物時，可聯繫動保處24小時服務專線02-29596353尋求協助，動保處將調度寵物安置旅館，飼主不得任意棄養，以維護動物福祉。