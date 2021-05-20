　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《沃草》前執行長盜公款2千萬　連兩任都吞公款網轟「沒內控」

▲沃草 。（圖／翻攝沃草臉書）

▲《沃草》今於臉書發出聲明，正式提告前任執行長林祖儀挪用公款。（圖／翻攝沃草臉書）

記者陳雅韻／台北報導

以「公民監督、持續向前」為宗旨的平台《沃草》，今於官方臉書發布聲明，指出去年底發現時任執行長林祖儀，長期多次將公司款項以提領現金、匯款至個人帳戶等方式挪用，期間長達數月至數年，甚至部分款項直到被發現後才歸還公司，此外也曾偽造股東簽名以公司名義向銀行借款、盜用公司資源，累計超過兩千萬元，發現上述狀況後已解除其職務，今正式向台北地檢署對林祖儀提出刑事告訴。

沃草股東「S姐」也同時發布給大眾的公開信，表示《沃草》前後兩任執行長都因為財務問題踩法律紅線而被解職，除了最該被譴責的當事人外，她自承監督不周，竟連續兩次被騙，誠心向支持沃草的朋友道歉，她未來將嚴控財務。她同時公布自2013年成立至今，每年所需金費約在一千三百萬至一千五百萬元之間，主要資金除了她提供，還另外找幾位朋友幫忙才能支撐，她特別感謝近幾年定期定額或是一次性的支持者，縮小《沃草》每年的資金缺口到一千萬以下。

▲沃草 。（圖／翻攝沃草臉書）

▲《沃草》連兩任執行長都因財務問題被解職，網友一致認為公司疏於管理。（圖／翻攝沃草官網）
 

不過《沃草》股東「S姐」的說明並未讓所有網友信服，網友一致認為「沒有內控，就是在考驗人性」，不少人對其管理感到失望，驚訝沃草財務竟然能連二次出包，呼籲應該公布新的財務內控辦法，按月請會計師簽證公開報表，比較能挽回大眾信心。

ET快訊
簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範「疾管家掃碼」
增2起院內感染！　和平病患看護染疫、三總增醫護確診
快訊／立院決議下週起停會　月底三讀紓困條例
「疫情警示」將發傳播高風險區　匡列時間範圍曝光
新北157例最多！　北市87例「60例與萬華阿公店相關」
快訊／增1例死亡個案　女陳屍家中
快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！新北市爆157例最
快訊／今日本土新增286例　連6天單日破百
快訊／花蓮維持0確診！　鳳榮醫院女護理師2採陰性　
LIVE／傳確診比昨天多　陳時中最新說明
18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記
彰化公布最新確診足跡　知名肉圓、全聯、市場
快訊／朝陽確診女「與20人夜唱8hrs」　同學多人不適急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

增2起院內感染　和平醫院病患看護染疫、三總松山院區增醫護確診

快訊／立院決議下週起停會　5／31三讀紓困加碼2100億

指揮中心誓言打擊假消息　民眾黨嗆：對友好媒體、側翼會裝死嗎？

疫苗總量「國外採購1981萬劑+國產1005萬劑」　衛福部持續探詢採購

綠營圍剿侯友宜防疫不力　江怡臻反擊：追求帳面數字好看無助中央防疫

18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記了

快訊／立法院清潔工發燒前往快篩　游錫堃證實

快訊／行政院：各縣市沒有必要講四級封城　還沒到那個「條件」

《沃草》前執行長盜公款2千萬　連兩任都吞公款網轟「沒內控」

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

增2起院內感染　和平醫院病患看護染疫、三總松山院區增醫護確診

快訊／立院決議下週起停會　5／31三讀紓困加碼2100億

指揮中心誓言打擊假消息　民眾黨嗆：對友好媒體、側翼會裝死嗎？

疫苗總量「國外採購1981萬劑+國產1005萬劑」　衛福部持續探詢採購

綠營圍剿侯友宜防疫不力　江怡臻反擊：追求帳面數字好看無助中央防疫

18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記了

快訊／立法院清潔工發燒前往快篩　游錫堃證實

快訊／行政院：各縣市沒有必要講四級封城　還沒到那個「條件」

《沃草》前執行長盜公款2千萬　連兩任都吞公款網轟「沒內控」

快訊／桃園本土+17！衛生局下午三點公佈足跡

桃園高雄各1確診者曾到屏東市、火車站　屏縣完成軌跡消毒

刺傷女同事二審仍判賠150萬　成大醫體循師：金額過高研究上訴

美驅逐艦剛穿越台海…2天後「巡航西沙」再測底線　解放軍回應了

簡訊實聯制上線！　莊人祥親自示範：更快掌握民眾曾去哪裡

羅致政轟侯友宜防疫落後　他分析「2原因」：市長選舉快到了要建戰功

大谷失速「球速最慢僅136公里」　賽後透露身體狀況

宜蘭爆增8例！縣府下午3時說明　累計21染疫

臉書《我是新竹人》協尋「1.5萬口罩遺失」　關西鎮長出面喊冤

興達電廠電一出不去＝全台大停電？談備載容量不足與台電矇混

橘貓跳躍失敗...踩空慘摔落地！　下秒奔鏡頭前報平安：偶沒事～

政治熱門新聞

快訊／金管會：網銀、行動銀轉帳手續費全免

快訊／本土確診81%是40歲↑　13縣市關鍵點曝光

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

周玉蔻電台喊卡　怒批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」

傳員工確診！北捷低調回應了

快訊／全台11醫院淪陷！累計44醫護確診「亞東最嚴重」

簡訊實聯制很方便？　包正豪批：只是在裝忙！

新北確診足跡一次看　18市場3夜市「遍布11行政區」

五股憲兵訓練中心傳多人發燒　憲指部正式回應

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

孫大千點名3人：造成疫情在全台引爆

18小時內湧928人報名　柯發出醫護召集令

唐鳳快看！醫護求救：建立「檢體流水號」與健保卡連結

更多熱門

相關新聞

涉猥褻家政婦　柳林瑋出庭：都說清楚了

涉猥褻家政婦　柳林瑋出庭：都說清楚了

擁有太陽花「社運醫師」封號的柳林瑋，是獨立媒體沃草發起人，曾發起公民1985聯盟，因被指控數次邀約想找工作的女子單獨見面，然後強抱、索吻，甚至伸淫手摸女子下體，被依強制猥褻罪起訴。台北地院21日上午傳喚柳及其中一名被害女子出庭，柳庭後不願透露開庭內容，僅強調一切指控並非事實。

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

快訊／阿滴道歉了！　認2點疏失：我不該代表台灣

阿滴400萬募資不到9hrs達標「金額還衝破800萬」

阿滴400萬募資不到9hrs達標「金額還衝破800萬」

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

涉猥褻3女首開庭　柳林瑋激動否認！

涉猥褻3女首開庭　柳林瑋激動否認！

關鍵字：

沃草

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

LINE傳貼圖「被迫1+1」　網曝4方法解決

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面