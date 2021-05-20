《沃草》前執行長盜公款2千萬　連兩任都吞公款網轟「沒內控」

▲《沃草》今於臉書發出聲明，正式提告前任執行長林祖儀挪用公款。（圖／翻攝沃草臉書）



記者陳雅韻／台北報導

以「公民監督、持續向前」為宗旨的平台《沃草》，今於官方臉書發布聲明，指出去年底發現時任執行長林祖儀，長期多次將公司款項以提領現金、匯款至個人帳戶等方式挪用，期間長達數月至數年，甚至部分款項直到被發現後才歸還公司，此外也曾偽造股東簽名以公司名義向銀行借款、盜用公司資源，累計超過兩千萬元，發現上述狀況後已解除其職務，今正式向台北地檢署對林祖儀提出刑事告訴。

沃草股東「S姐」也同時發布給大眾的公開信，表示《沃草》前後兩任執行長都因為財務問題踩法律紅線而被解職，除了最該被譴責的當事人外，她自承監督不周，竟連續兩次被騙，誠心向支持沃草的朋友道歉，她未來將嚴控財務。她同時公布自2013年成立至今，每年所需金費約在一千三百萬至一千五百萬元之間，主要資金除了她提供，還另外找幾位朋友幫忙才能支撐，她特別感謝近幾年定期定額或是一次性的支持者，縮小《沃草》每年的資金缺口到一千萬以下。

▲《沃草》連兩任執行長都因財務問題被解職，網友一致認為公司疏於管理。（圖／翻攝沃草官網）



不過《沃草》股東「S姐」的說明並未讓所有網友信服，網友一致認為「沒有內控，就是在考驗人性」，不少人對其管理感到失望，驚訝沃草財務竟然能連二次出包，呼籲應該公布新的財務內控辦法，按月請會計師簽證公開報表，比較能挽回大眾信心。