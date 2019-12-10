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面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

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記者孫于珊／台北報導

獨立媒體沃草發起人柳林瑋，曾發起公民1985聯盟，也曾參與太陽花學運而有「社運醫師」稱號的他，竟爆發「腥」聞！因涉嫌強抱、索吻3名女性，10月7日遭台北地檢署依強制猥褻罪起訴。10日下午首開庭，柳穿一身黑西裝現身出庭，並在庭外面對記者的提問時，再三強調「相關指控不是事實！」

▲▼「社運醫師」柳林瑋,沃草發起人。（圖／記者孫于珊攝）

▲「社運醫師」柳林瑋捲入性侵疑雲，10日出庭強調「相關指控不是事實！」（圖／記者孫于珊攝）

2017年5月間，一名林姓女子在臉書PO文指出，「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」，敘述自己與柳相識的血淚經過，原以為柳要幫她介紹工作，沒想到2人見面後，柳竟對她摟抱、強吻，「他柔和地綁起我的靈魂，再逼我自願跳下罪惡的深淵，我似乎可以感覺下面堆疊了一具具的女孩，那是他累積多年的戰果，多麼輝煌豐碩的成就啊！」雖然林女文章內沒有指名道姓，皆以「L醫生」代稱，但網友反應熱烈，仔細比對文中所述特徵，認為林女所指的就是柳林瑋！

▲▼美的好朋友、柳林瑋親上直播滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲柳林瑋被指控數次邀約想找工作的女子單獨見面，再說自己「壓力大」，求抱抱強吻。（圖／資料照／翻攝自臉書）

因為這篇文章，其他受害者一一浮出水面。另一名想找工作的女子小美（化名）也稱，當時柳說要給她一個「家政婦」的工作，讓她到家裡幫忙打掃，當作打工，不料小美去柳家後，柳突然說身體不舒服，就趴在地上要她幫忙按摩，小美很聽話地馬上蹲下去幫柳按摩腰背，但此時柳突然翻身，一把抓住小美，並把她壓制在地上強吻，還撫摸其下體，讓她嚇地使盡全力掙脫推開柳，柳才停止。

還有一名女子小晞（化名）也作證有類似遭遇。檢方調查後，認為3女互不認識，對柳的指控情節相似，且犯行時間接近，認為柳涉犯3個強制猥褻罪嫌，依法起訴。此外，另有住在美國的被害人，專程回台作證指控遭柳性侵得逞，但因事證不足，處分不起訴。還有1名女子也遭柳猥褻但不願提告。

現年36歲的柳林瑋在律師的陪同下10日出庭，開庭一結束，面對記者提問「對於到家裡打掃的清潔工下手一事，有何辯解？」「有撲倒她嗎？」等等問題，他不斷否認，「相關的指控完全不是事實，但會配合司法調查，以還他清白！」一旁律師則拉他的手，似乎示意著「走了啦！別再說了」，但柳仍繼續說道，「他不會把這件事在外面亂講，以免變成被公審的狀況，不想去造成任何相對影響，等待法院還原真相」，然後又再次激動強調，「他會完全配合司法調查，相關指控不是事實！」

▼柳林瑋在庭外激動強調一切都不是事實！對於開庭的相關內容則不願多加透露。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼「社運醫師」柳林瑋,沃草發起人。（圖／記者孫于珊攝）

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