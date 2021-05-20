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獨／高雄護理師下班...機車被吐檳榔汁！她又氣又擔心：防疫破口

▲高雄市一名護理師指控自己車停在這邊，被吐滿檳榔汁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名護理師指控自己車停在這邊，被吐滿檳榔汁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心陳時中連續好幾天表示新冠疫情相當嚴峻，人人應該要有「防疫觀念」，高雄一名護理師卻看到自己的摩托車被吐滿檳榔汁，讓她覺得在三級警戒的時候，恐怕會成為防疫破口。

高雄市一名民生醫院的護理師，20日中午下班時，走到醫院對面的公用機車停車場，發現自己機車上頭整整滿滿的檳榔汁，讓她非常傻眼，當場愣了好幾秒，「因為椅墊被惡意的吐滿檳榔汁，由於太過噁心驚悚，才忘了在第一時間拍照，而且身邊有一瓶水，只好先將椅墊上的檳榔汁沖掉，騎車到家後，才想起要拍照，所以就在公寓樓下拍下尚未清理完的檳榔汁」。

▲高雄市一名護理師指控自己車停在這邊，被吐滿檳榔汁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲停車塲位置在民生醫院前方 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名護理師指控自己車停在這邊，被吐滿檳榔汁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名護理師指控自己車停在這邊，被吐滿檳榔汁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名護理師表示，機車被人惡意吐檳榔汁已經不是第一次，之前看到一台院內人員的野狼機車也有相同遭遇，只是她沒想到在疫情嚴峻、全台三級警戒的時候，自己的機車竟被吐得亂七八糟。

另外，原本醫院有機車停車場，但醫院為新冠肺炎的專責醫院，所以部分停車場已經被規劃為外勞篩檢站，若是停在原本停車場，她害怕會跟篩檢民眾擦身而過，增加不必要的風險，所以才將機車停到醫院大門對面的公用停車場，卻遇到這麼沒水準的人，現在她跳出來投訴，希望有關單位能夠注意，除了宣導外出戴口罩之外，也要注意亂吐檳榔汁所帶來的「潛在疫情風險」。

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