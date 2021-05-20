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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團：勞動部、審計部疫情燒進國會　「立法院應立即停會」

▲▼立法院 防疫 立委遠距堵訪 媒體仍群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委遠距接受媒體採訪，但媒體仍群聚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫情升溫，全國已進入三級警戒，19日傳出勞動部國會聯絡人確診，以及審計部2名司機確診，讓疫情危機燒到立法院。對此，國民黨團20日召開線上記者會，痛批立法院帶頭「逆時中」違反防疫規定，沒有落實降低人流，媒體採訪也沒有防疫升級，憂立法院恐成防疫破口，要求應「立即停會」。

國民黨團書記長鄭麗文指出，上週雙北升高到三級警戒時，朝野協商決議，立院應按照指揮中心防疫規定，包括降低人流、增加隔板、媒體採訪規定等，要求立院落實防疫整備後，再繼續開會。

鄭麗文表示，經過週一休會一天，昨天正式召開各委員會，但院方不僅降低人流沒有落實，媒體採訪也沒有防疫升級，大量群聚在立法院院區，甚至有媒體惡意指控，是國民黨團擔任召委的經濟委員會，帶頭違反防疫規定。

▲▼立法院防疫 委員會座位拉大間距 增加透明隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

▲委員會座位拉大間距，並增加透明隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭麗文表示，國民黨昨天已發出聲明，認為若立法院無法落實防疫規定，應立即停會，否則恐成重大防疫破口。昨天勞動部國會聯絡人確診，下午再傳出審計部兩名司機確診，導致司法法制委員會今天緊急停會，她質疑，為何立法院仍沒有立刻停會，並進行全面消毒？

鄭麗文強調，現在正常會議已難以維繫，防疫規定又無法落實，立法院不應該淪為防疫破口，事實上，是否停會也不需經朝野協商，院方就可直接宣布，不應迴避責任，她質疑，立院不顧防疫風險，難道就是因為柯建銘有「重要政治任務」尚未完成嗎？希望柯建銘不要再堅持、抗拒，認為自己比病毒更厲害，否則若立院成防疫破口，所有責任都要由柯建銘、院方全權負責。

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