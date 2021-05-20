避免移工成防疫缺口　移民署運用科技向移工宣導防疫

▲移民署人員至轄區工廠向移工及職員宣導安心採檢防疫專案。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

近期國內新冠肺炎確診病例持續增加，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊結合高雄市第一及第二服務站，針對移民署規劃「外籍人士安心採檢防疫專案」，連日來至轄內楠梓加工區及多家移工仲介公司、工廠與移工宿舍加強宣傳力度，全力防堵疫情。

▲▼說明專案、QR code多種語言。



移民署人員向移工們宣導勿有群聚情形發生，並運用多國語言資訊QR code宣導傳單，藉科技傳播讓移工們透過網路將訊息快速及大量傳遞給全台的移工朋友，鼓勵外來人口無論身分合法或非法，都應該儘速出面接受採檢或就醫治療，以避免防疫破口。

▲▼教導移工使用手機掃描安心採檢防疫專案QRcode。

為教導移工朋友們熟悉使用科技傳遞防疫訊息，高雄市專勤隊攜手高雄市第一及第二服務站，連日來密集走訪移工人數較多的加工出口區及數十家移工仲介公司、工廠與移工宿舍，向近千名的移工朋友們宣導，除減少非必要外出及勿有群聚情形發生之外，更透過多國語言資訊QR code宣導傳單，便移工朋友獲得其母國語言版本防疫資訊，「雖在異鄉亦能迅速清楚得知採檢防疫專案具體內容」。

移工們使用用手機掃描宣傳單QR code後，驚訝表示：「臺灣的防疫政策好貼心！」、「有這麼好的政策我要趕快跟在台北的朋友說！」

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，台灣為1日生活圈，而為配合政府現階段防疫政策，除了需要向移工朋友宣導戴口罩、勤洗手及避免群聚等防疫措施，更有賴科技運用來加速推廣最新防疫政策，讓無論身分為合法或非法的移工朋友，都能迅速得知最新防疫措施、安心採檢。並呼籲外來人口如有疑似染疫症狀或相關疑問，除了撥打防疫專線1922，也可以致電向該隊洽詢（高雄市專勤隊電話：07-236-7524）。

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