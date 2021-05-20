4大超商「防疫新規」一次看！　部分門市暫時不開了

▲7-11即日起啟動簡訊實聯制。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

本土確診連環爆，目前全國進入第三級警戒，《ETtoday新聞雲》就整理4大超商「防疫新規」懶人包，目前有3大超商已經跟進簡訊實聯制，還有部分門市為配合防疫暫時關閉，洗手間、座位區則是全面暫停開放使用。

●7-11

7-11各門市即日起啟動簡訊實聯制，各門市將撤除座位區、暫停自助區裸賣商品販售、暫停開放洗手間，全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。呼籲消費者進入門市必須配戴口罩、實聯制以符合政府防疫規範避免觸法，將持續積極配合中央疫情指揮中心防疫規範，滾動式調整防疫作法。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。



●全家

全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，預計下周台北地區同步新增「台北通實聯制」，另外，為提供消費者更安全的賣場環境，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。

▲全家本週將新增簡訊實聯制版本。（圖／全家提供）



●萊爾富

萊爾富暫停開放全台門市的座位區及廁所，自今日下午6時起於全台門市推出政院版全國可通用的「簡訊實聯制」登記，消費者只要利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，掃描後將自動跳轉至簡訊傳送頁面，簡訊內容會自動帶出「場所代碼」與「簡訊實聯制防疫目的使用」之字眼，消費者可直接將訊息送出，即快速完成「簡訊實聯制」登記作業，進入超商購物更便利；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。

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▲萊爾富自今日下午6時起於全台門市推出政院版全國可通用的「簡訊實聯制」登記。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart全門市即起實施實聯制，也會跟進簡訊實聯部分，另全門市休憩區、廁所也暫停使用。

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