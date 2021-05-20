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唐鳳出手「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕：想搬到台灣

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲行政院數位政務委員唐鳳。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導　

國內疫情持續升溫，全國防疫警戒升至第三級，各場所實施實聯制。行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，解決民眾手寫資料的不便，民眾只要有手機，花幾秒鐘填寫就完成實聯制。此一政策引起日本網友注意，轉發到推特上再度引起討論。

行政院數位政務委員唐鳳一向是日本網友最愛，自去年推出「口罩地圖」被讚譽為「天才IT大臣」後，最近又因出手推動「全國簡訊實聯制」，再度被討論。唐鳳表示，只要掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，只要5秒鐘；店家的話，要確認兩件事情，剛剛送出的簡訊，就已經完成實聯制動作；至於Line的部分則是使用「疾管家」進行；若手機無照相功能，打開簡訊功能，輸入1922訊息欄輸入店家碼、發送簡訊。

▲▼唐鳳再度被日本網友讚賞。（圖／翻攝推特）

▲網友許願想要有實聯制App，馬上釣出唐鳳回應。（圖／翻攝推特）

有日本網友將「全國簡訊實聯制」新聞轉貼至推特，甚至還有一張截圖是有人向唐鳳建議，表示台灣可以參考歐洲國家製作實聯制App，不然去店家都要手寫，或者用商家自行架設的網頁填單，「總覺得可以有更有效率又兼顧個資的做法」。沒想到唐鳳竟然真的現身回應「已經在趕工了」，並感謝網友提案。

文章曝光後，再度引起日本網友紛紛留言說讚，直說羨慕台灣「唐鳳太令人驚奇了」還有人質說想搬到台灣「反觀日本」、「日本IT部門的人無能」。

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