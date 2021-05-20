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學生爆料學校「無視停課令」 完成期末考　新竹私校回應了

▲▼新竹縣亞太美國學校。（圖／翻攝自Google maps）

▲新竹縣亞太美國學校被學生投訴無視「停課令」，但校長出面澄清並非事實。（圖／翻攝自Google maps）

記者林彥臣／綜合報導

教育部19日宣布，全國各級學校因應防疫，停課至5月28日，但是有學生在論壇網站「巴哈姆特」爆料，指自己就讀的新竹縣亞太美國學校無視禁令，為了完成期末考繼續上課。但是新竹縣教育局到校稽查，並未發現學生繼續上課等情事，該則網路貼文也已經刪除。

有學生在「巴哈姆特」18日晚間發文指出，中央已規定停課，學校仍要求正常上課。 但學校有許多人從雙北每日通勤而來，認為校方把學生安全置之不理。

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這名學生還貼出校長給家長的一封信，「期末考是很重要的學期分數，高中學業分數，對將來申請大學也很重要」，因此學校決定完成最後2天的期末。

根據《聯合報》報導，校長朱家明澄清，學校早在上周就已經超前部屬，原定5月28日本學期結束，改為本周17至20日期末考，考完學期就結束，沒想到昨天教育部突然宣布今天起停課，學校昨天本來仍想按原定計畫想將期末考試完成，但後續考量疫情嚴峻，19日早上6點就發通知給全校師生及家長「今天起停課」的訊息，也請家長會成員一一通知每一位家長，確保大家都有收到訊息，至於未完成的期末考，學校還未決定要如何進行。

朱家明也說，該名學生在網路上發的是不實消息，該名學生的家長已經在今天近中午時打電話致歉，學生已將訊息刪除，學校非常重視防疫，上周就請家長簽切結書，嚴格遵守學生平日只能在學校及家裡兩點往返等防疫措施，否則明年不得繼續就讀。

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