夫化療「買不到酒精」！暖老闆霸氣救援　人妻感動：台灣滿滿溫情

▲一名女網友表示，丈夫要進行化療，但四處買不到酒精，好在有熱心鄰居出手支援。（圖／翻攝自Facebook／信義區三兩事，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國內本土疫情升溫，不少民眾瘋搶醫療物資。一名從國外回台的女網友在臉書表示，她的丈夫要到醫院接受化療，卻買不到酒精，好在最後有熱心民眾主動提供，先生才得以安心完成化療，讓她不禁感動直呼，「感謝台灣滿滿的溫情！」

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，原先她們夫婦倆住在美國洛杉磯，幾年前發現丈夫身體有異狀，卻一直查不出病因，所以在1年半前返台求醫，結果接受檢查才發現，丈夫罹患肺腺癌第四期，而他們也為了治療幾乎花光手上的養老金。

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原PO指出，他們19日必須回到榮總進行第三階段性化療，但這2天一直買不到酒精，而且身上也僅剩一小半瓶而已，看著每日不斷暴增的案例也讓她相當擔心，好在社團內一位熱心的汽車美容店老闆，表示願意免費提供酒精，這才讓她鬆了一口氣。

原PO指出，這名老闆親自將酒精送到他們住處樓下，還放著一封鼓勵她要堅強的信，讓她相當感動。事後，原PO誠摯感謝台灣滿滿的溫情，讓她有幸認識這麼好的人，「這麼好的老闆肯定會得到老天的祝褔，謝謝您及群裡的朋友們！在這嚴峻的疫情下...天必佑台灣，明天一定會更好！謝謝大家！」

貼文曝光後，吸引了不少網友關注，而提供幫助的老闆也在底下留言，「謝謝大家，我是做我能做的，我只是想當個好鄰居。」讓網友們紛紛感動留言，「謝謝各位帶給社團的美好，這個時候多分享一點愛，收下我的膝蓋」、「喜歡這樣子的感動～」、「這麼棒的事情怎麼讓我眼眶發熱呢？你們都好棒」、「祝福早日康復，一切都會變好的」。

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