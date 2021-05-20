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抽菸一脫口罩秒被罰！神人惡搞示範「戴罩吸菸」　照片笑翻網

▲▼剛拿下口罩點菸就被開單 他示範如何戴罩抽菸噴笑網友。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲神人完美示範「戴罩抽菸」笑翻網友。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

全國進入疫情第三級警戒，民眾外出須全程戴口罩，違規最重得開處1.5萬元，就有菸友在臉書社團哀號，表示她到家外抽菸，不料剛點菸就被開單，直呼「現在到底怎麼樣才能抽菸」。文章吸引了網友熱烈討論，甚至釣出一名神人親自示範，如何才能戴口罩又抽菸，畫面一出瞬間讓不少人笑翻。

事件起源於一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她19日走出家外抽菸，結果才剛剛點菸，就被經過的員警開單，「因為我抽菸，把口罩拿下來」。他無奈說「我想問問，到底要怎樣抽菸」、「條件是家裡不能吸菸，有其他不抽的人，三人以上又不能吸，口罩又不能拿下來」。

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▲剛拿下口罩點菸就被開單 他示範如何戴罩抽菸噴笑網友。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友分享被開單的經歷。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出立刻引發熱議，有一名「天才」網友還親自示範，如何才能戴口罩又抽菸，影片中他戴了2個口罩，一個覆蓋了鼻子到人中，另一個則覆蓋了下唇至下巴部分，中間的縫隙則剛好能讓嘴巴稍微露出來，他還逗趣說「已戒菸十年的我，看好了，我只示範一次」。

其他網友看了紛紛笑「你太有才了，好煩」、「大哥我服你了」、「不知道會不會被警察抓，說你嘴巴開開的」，另外也有人勸原PO「我是回車上抽開天窗，不敢開窗戶」、「真的要抽，找個沒人且隱蔽的地方，這種時候在路上抽，被開罰怪誰」、「現在是非常時期，忍耐一下吧」、「要不要順便戒菸」。

中央疫情指揮中心19日宣布，全國正式進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴著口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，部分縣市也交由警局及區公所協助辦理，呼籲民眾勿以身試法。

 
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