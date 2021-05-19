不爽被記小過！女教官LINE群組大罵學妹「軍中綠茶婊」...遭逆襲

▲一名私立高中的曹姓女教官，涉嫌在政戰學校同學LINE群組辱罵學妹「軍中綠茶婊」挨告。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

在私立高級中等學校任職教官曹女，在同期政戰學校同學LINE群組留言，「酒店小姐越漂亮越髒、職業軍人越賤越矯情」陳姓學妹知情後怒告她！曹女偵查時辯稱這些毀謗字眼都是朋友洪姓女兒所說的，但洪女於警詢及偵查時卻無法詳細說明她說了哪些言論，檢方故不採信曹女辯詞。士林地檢署偵結後依妨害名譽將曹起訴。

曹女於去年5月28日上午10時許以通訊軟體LINE，在多數人得以共見共聞的政戰學校班級群組指名道姓寫下「今天去XX商工業務訪視，又見到跟我主教說我壞話的賤七八，說我買菸給學生抽，討好學生，每日遲到早退，中校學妹陳XX，真是會編劇學有專精，還說要找10年班來對付我，快點糾啊」

不僅如此曹女越講越激烈甚至寫下「酒店小姐越漂亮越髒，職業軍人越賤越矯情，想想那個天真無邪的笑容，當人事勾結淡水上司舊情人連結惡搞我，人事官可以這麼做」及「大家在軍中看過不少綠茶婊吧，沒被軍中綠茶婊害過的，答有」更影射陳女擔任人事承辦人期間處事不公、陷害她導致她遭記小過，陳女知情後憤而向報警。

曹女於詢問、偵查時否認她有公然侮辱、毀謗犯行，辯稱那些言論都是她男姓友人的女兒洪XX說的。證人洪女於警詢、偵查時表示「是我說的！」但檢方進一步問她說了些什麼內容，她卻支支吾吾說不出來。對此檢方故不採信曹女辯詞，依妨害名譽罪將她提起公訴。

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