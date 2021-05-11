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社會 社會焦點 保障人權

土皇帝！「一線三警員教官」如地下分局長　名嘴曝原因：警界毒瘤

松山警方召開道歉和解記者會，事後卻爆出鬧事民眾具有幫派背景。（翻攝畫面）

▲松山警方召開道歉和解記者會，事後卻爆出鬧事民眾具有幫派背景。

圖文／鏡週刊

回顧整起松山之亂，4月16日凌晨，松山分局體技教官楊忠蒞酒後搭計程車，在分局對面的雪茄館前下車，當時雪茄館門口站著3名抽菸男子，可能因聊天聲量較大，渾身酒氣的楊嫌對方太吵，開口辱罵三字經後，就想直接向對方動手。

3名男子與雪茄館內的幫派份子見狀，紛紛上前將楊團團圍住，由於不知楊的警察身份，當下就打算要賞他一頓「粗飽」，楊眼看大事不妙，轉身加速逃離現場，雙方展開追逐，楊跑進位於松山分局一樓的中崙派出所後，還轉身比出中指，此舉令眾人更加憤怒，衝進派出所內，拿起值班台前的折疊椅開始亂丟亂砸，連值班台前的電腦都遭到毀損。

沒想到所方與分局高層，事後居然想將整起事件「河蟹」，引發基層員警不滿，於臉書社團《靠北警察》揭露內幕，引發輿論譁然，面對媒體爭相報導，松山分局卻一再扯謊，最終爆出派出所所長刪除關鍵影片、重量級人士介入關說等情事，讓警界顏面無光。

▼10名黑衣人在路上追打松山分局楊姓教官，並衝入派出所砸毀電腦。

10名黑衣人在路上追打松山分局楊姓教官，並衝入派出所砸毀電腦。（翻攝畫面）

名嘴砲哥則加碼指出，這次引發衝突的楊忠蒞所擔任的分局教官一職，也長期被詬病是「警界毒瘤」！他說，分局教官其實只是名一線三星的警員，多半是由柔道、跆拳道冠軍選手擔任，在警局教授綜合逮捕術等體技，因職缺掛在督察組，加上掌握多數警員、警官的體能訓練成績，大家都怕一個不小心得罪教官，影響成績導導致仕途受阻，所以教官也會被戲稱是「地下分局長」。

▼名嘴砲哥指出警界現行的教官制度，根本是警紀風氣的一大毒瘤。

名嘴砲哥指出警界現行的教官制度，根本是警紀風氣的一大毒瘤。

因為上述原因，讓不少分局教官態度相當囂張，在地方分局宛如「土皇帝」一般，風紀狀況不斷，之前就曾有擔任教官的不肖員警，藉勢藉端擔任白手套，在外向民眾恐嚇取財，曝露警界教官這個職位也是需要進行改革的現狀。


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