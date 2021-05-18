阿嬤毋湯！LINE散播「蔡元益紅茶店」中鏢新冠　三代少東怒告

▲有民眾於LINE群組傳遞北投知名紅茶店蔡元益有人確診新冠肺炎，三代老闆憤而提告。（圖／翻攝自Facebook／靠北北投幫）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投知名紅茶店老闆於臉書社團《靠北北投幫》PO文表示，有名阿嬤在LINE群組散播他的店有人確診新冠肺炎，他憤而駁斥且嚴肅指出，「疫情已經這麼嚴重了，無法接受有人散播不實謠言」，已向派出所提告。北投分局表示，已掌握散播謠言婦人，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送士林地檢署偵辦。

一名阿嬤在LINE群組指控「蔡元益（新冠肺炎）中鏢、店沒開了」，三代蔡姓老闆PO文澄清表示店家本來就是在周一固定公休，卻遭抹黑亂指控。

也引來許多網友紛紛表示，「這個群組真的是北投之亂」、「正港的三姑六婆，八成等等又說被盜帳號」多數網友更挺老闆要他趕快去提告。

▼紅茶店蔡元益老闆表示已到警察局提告。（圖／蔡先生提供）

蔡先生接受記者訪問表示，是爸爸先在臉書發現他才知道，他向記者無奈表示，店是阿公傳下來，到他第三代，真的不容許被惡意中傷抹黑！

對此北投分局回應，已掌握到應是附近宮廟的婦人聽別人說，「市場內有人染疫，盡量不要來市場」等語，稍晚也將傳婦人到案說明，全案將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送士林地檢署偵辦。

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