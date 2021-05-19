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考選部宣布2項國家考試延後舉行　無法應考者可申請退費

▲▼國中會考結束,考生步出考場 。（圖／記者李毓康攝）

▲考選部宣布2項國家考試延後舉行 。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考選部19日表示，因應近期疫情嚴峻，為避免國家考試群聚感染，原定於5月29日至30日舉行的專技人員外語導遊人員第二試口試，將延期至7月3日至4日舉行；原訂於6月5日至7日舉行的食品技師、消防設備人員、地政士等考試，則將延期至9月18日至20日舉行，無法應試者可申請退費。

考選部說明，為避免國家考試群聚感染，以及降低應考人必須跨考區流動應考所致的跨區傳播風險，以維護應考人及試務工作人員的身體安全，並降低國家防疫負擔，預定於5月29日至30日舉行之專技人員外語導遊人員第二試口試，延期至7月3日至4日舉行。

此外，原定於6月5日至7日舉行的110年專技人員大地工程技師第一階段、驗船師、引水人、第一次食品技師、消防設備人員、地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，則將延期至9月18日至20日舉行。

考選部指出，受到疫情發展影響，各界極為關注即將舉行之國家考試是否能如期舉行，近期亦接獲許多應考人、考區縣市政府、試區學校等詢問。

考選部說，經本2項考試典試委員長會同考選部，綜合考量各種因素審慎評估，基於疫情區域逐漸擴大，疫情警戒標準及因應事項提升、全國各級學校陸續停課，校園場地停止外借作為考場。

考選部也說，加上應考人多元又多有須跨縣市移動應考情形，並考量部分應考人的年齡較長，以及各縣市政府試務工作人員因考試期間前後移動或密集接觸所生傳染風險等因素，為降低國家防疫負擔，依據「國家考試偶發事件處理辦法」規定，決定本2項考試延期舉行。

考選部表示，應考人因延期舉行致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點，向考選部申請退費。

考選部強調，將密切因應疫情發展與警戒標準及因應事項，持續針對國家考試各項防疫應變措施進行滾動式檢討，至於6月中旬以後的國家考試是否得如期舉行，亦將持續與中央流行疫情指揮中心、各考區縣市政府及所有試場學校協調因應。

考選部指出，後續會即時於考選部全球資訊網發布最新消息，在國家考試尚未宣布是否延期舉行之前，請應考人安心準備，並做好自主健康管理。

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