　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

福懋斗六廠「屋頂種電」　估台越廠房一年總發電3500萬度

▲福懋公司雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備，合作雙方公司經營主管參與動工儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福懋公司雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備，合作雙方公司經營主管參與動工儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

福懋公司全力推動綠電計畫守護台灣空氣品質，雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備。福懋公司指出，公司在台灣及越南建置發電設備，設備完成後合計全公司的太陽能發電設備總發電量達3500萬度。

福懋公司長期兼顧生產營運與環境保護，2007年即成立 「節能減廢小組」，2017年再成立「循環經濟減廢推動小組」，之後又於2019年成立「綠能小組」，結合內部技術精英及國內外優良廠商，全力推動建置太陽能發電設備，提高綠能發電比例，力求降低碳排放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

福懋公司指出，2019年3月先在越南廠與INDEFOL公司簽署合約，使用日本、德國等國際品牌設備建置一套1000KW太陽能發電設備，同年9月完工使用，年發電量170萬度；今(2021)年3月雙方再合作建置第二期太陽能發電設備，總容量提高為1750KW，預計　今年9月完工，屆時年發電量將達到300萬度。

福懋公司表示，福懋公司斗六廠於去年9月與吉瑞電業公司規劃合作建置25MW屋頂型太陽能發電　設備，在今日動工興建，預定今年10月完成第一階段2.6MW，明年10月再完成第二階段22.4MW，全部完工後年發電量約3,200萬度。

福懋公司強調，合計斗六廠與越南廠的太陽能設備一年發電量將可達到3,500萬度，換算每年可減少17,815噸的CO2排放量，也相當於251萬棵樹一年的碳吸收量。福懋公司今後將秉持「循環經濟」的理念，持續致力於節能減排、水資源回收及擴大使用再生能源，推動綠色紡織成衣供應鏈，達成永續經營目標。

▲福懋公司雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備，合作雙方公司經營主管參與動工儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福懋公司在台灣及越南建置發電設備，設備完成後合計全公司的太陽能發電設備總發電量達3,500萬度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her推出「彈開式方形蚊帳」


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

►香火太旺又中了！北市確診雲林足跡曝　福興宮參拜「繁消毒」

►雲林確診案足跡公布　曾兩度到高鐵站接送姊姊

►快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診　縣府3點公布足跡

►不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

ET快訊
獨／北醫驚爆「4護理師確診」　接觸男友有萬華活動史
快訊／高雄8確診　完整足跡曝光
快訊／勞動部國會聯絡人傳確診　立法院大消毒、清查足跡
快訊／新北各區確診人數公布！中和最多　新店人數也大增
封城升四級？　柯文哲回應曝最壞情況
萬華茶藝館27失聯女陪侍找到了！　緊急通知前往快篩站
快訊／基隆3確診詳細足跡公布　曾搭台鐵、客運、公車
獨／萬華街頭慘況直擊！2女狂咳躺擔架　民眾：太恐怖1天20台
快訊／3天快篩近萬人　板橋篩檢站「陽性率曝光」
快訊／宜蘭大學確診者「2家人也中鏢」　曾到過家樂福、2市場
快訊／東海男大生確診　足跡遍及量販店、東協廣場
桃園增15例足跡曝！確診者每天通勤萬華　超商、大潤發、台茂都
快訊／柯文哲發徵集令：國家需要你！　徵召退休、離職醫療人員
快訊／萬華快篩陽性率5.1％　柯文哲：有下降「傳染可被壓制」
LIVE／北市增70本土「萬華31例」　柯文哲親上火線說明
彰化新增28確診　1家3口「與葡萄大兒子」同燒烤店用餐染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

全台三級警戒　鄭文燦：先設4社區採檢站！未戴口罩外出一律開罰

全台三級警戒　民航局宣布：國內線所有航班退票免手續費

快訊／高雄本土+8！退休教師曾到高雄科大上課　匡列40人

快訊／基隆全市戶外籃球場封閉14天！　仁愛市場單一出入管制

快訊／高雄確診女業務「活動複雜」　曾去酒吧、享溫馨、新崛江

國旅全停！旅行業訂金拿不回　觀光局擬「每團補5％團費」

快訊／高雄本土+8！完整足跡曝光　享溫馨、大潤發都入列

藍營要求賴清德頂替陳時中　民進黨反擊：不顧防疫只為政黨利益

上海雅培遭重罰3908萬　恩美力檢出極微量香蘭素添加物

羅致政批侯友宜篩檢落後　羅智強：誰死命反對？就是陳時中

女老師違居檢挨罰10萬拒繳　抱怨一堆：檢疫所不通風、有蚊子...

快訊／高雄6歲女童「一採陽二採陰」！入住負壓病房

東海、朝陽2確診曾到東協廣場「美樂地KTV」　移工多恐成防疫破口？

王柏融連續4戰扛4棒　本季首戰樂天強投則本昂大

《月薪嬌妻》CP成真！新垣結衣曾曝：理想對象要包容她「愛睡覺」

她萬華回宜蘭探親…「爸、媽、弟」全確診！　衛生局急匡列434人

耍廢救台灣！　這3星座「我宅我驕傲」最愛待在家不出門

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

快訊／今本土+267！連續5天病例破百　

更多熱門

相關新聞

雲林里長槓里民！酒後連丟11顆馬鈴薯挨告

雲林里長槓里民！酒後連丟11顆馬鈴薯挨告

雲林縣斗南鎮一名陳姓里長與轄內一位張姓里民，疑似因農會選舉理念不同加上長久不合，前天（17日）晚間陳姓里長酒過三巡，與張男之間的不滿，提著自家種的馬鈴薯到張男家外，二話不說就開始丟，馬鈴薯不僅卡在鋁門窗，丟到玻璃的地方更是碎裂破洞。張男回憶當下心有餘悸，事後已報警並提告。

防院內感染備戰！　台大雲林分院篩檢住院病人

防院內感染備戰！　台大雲林分院篩檢住院病人

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！

亮黃燈！台電備轉容量率剩6.19％　鄉民傻眼

亮黃燈！台電備轉容量率剩6.19％　鄉民傻眼

日月潭放水發電救援　水位大降釀2船擱淺

日月潭放水發電救援　水位大降釀2船擱淺

關鍵字：

福懋公司發電綠能太陽能發電雲林

讀者迴響

熱門新聞

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

快訊／本土267例縣市分布曝光！新北最多

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面