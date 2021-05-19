福懋斗六廠「屋頂種電」　估台越廠房一年總發電3500萬度

▲福懋公司雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備，合作雙方公司經營主管參與動工儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

福懋公司全力推動綠電計畫守護台灣空氣品質，雲林斗六廠今(19)日動工興建25MW屋頂型太陽能發電設備。福懋公司指出，公司在台灣及越南建置發電設備，設備完成後合計全公司的太陽能發電設備總發電量達3500萬度。

福懋公司長期兼顧生產營運與環境保護，2007年即成立 「節能減廢小組」，2017年再成立「循環經濟減廢推動小組」，之後又於2019年成立「綠能小組」，結合內部技術精英及國內外優良廠商，全力推動建置太陽能發電設備，提高綠能發電比例，力求降低碳排放。

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福懋公司指出，2019年3月先在越南廠與INDEFOL公司簽署合約，使用日本、德國等國際品牌設備建置一套1000KW太陽能發電設備，同年9月完工使用，年發電量170萬度；今(2021)年3月雙方再合作建置第二期太陽能發電設備，總容量提高為1750KW，預計 今年9月完工，屆時年發電量將達到300萬度。

福懋公司表示，福懋公司斗六廠於去年9月與吉瑞電業公司規劃合作建置25MW屋頂型太陽能發電 設備，在今日動工興建，預定今年10月完成第一階段2.6MW，明年10月再完成第二階段22.4MW，全部完工後年發電量約3,200萬度。

福懋公司強調，合計斗六廠與越南廠的太陽能設備一年發電量將可達到3,500萬度，換算每年可減少17,815噸的CO2排放量，也相當於251萬棵樹一年的碳吸收量。福懋公司今後將秉持「循環經濟」的理念，持續致力於節能減排、水資源回收及擴大使用再生能源，推動綠色紡織成衣供應鏈，達成永續經營目標。

▲福懋公司在台灣及越南建置發電設備，設備完成後合計全公司的太陽能發電設備總發電量達3,500萬度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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