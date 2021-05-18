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全台5天2停電！日月潭放水發電救援　水位大降釀2船擱淺

▲日月潭放水救援發電，導致水位陡降遊船擱淺。（圖／民眾提供）

▲日月潭放水救援發電，導致水位陡降遊船擱淺。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

高雄興達電廠機組5天之內故障2次，導致全國CD組用戶再次輪流停電，日月潭電廠昨晚被迫10部機組「水」力全開、緊急救援供電，卻也導致已因乾旱而低迷的水位陡降，昨晚8時一度跌破732公尺，導致大竹湖進水口和土仔亭半島間有2艘遊艇因來不及駛離而擱淺。

台電昨晚於晚間8時20分以細胞簡訊通告全民8時50分開始分區停電，但傍晚起日月潭就已開始放水支援發電，晚間7時許下游水里溪邊民眾就發現溪水無故暴漲，趕緊拍照在臉書社團PO文提醒鄉親遠離河床。

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昨晚6時許也有漁民因日月潭水位大降無法開船捕魚，到8時許水位已降至731.27公尺，土仔亭半島和大竹湖進水口湖岸露出水面，有2艘船來不及靠岸，船身就觸底擱淺、動彈不得，直到今天清晨才由其他船家協助拖拉脫困。

台電大觀電廠指出，昨天傍晚日落、太陽能供電停止後，日月潭10部機組緊急接續上線救援，但因下池的大觀、明潭都已滿位，必須先放流30萬噸才能讓上池放水發電。

大觀電廠解釋，太陽能發電停止、水力發電在下午加入並聯其實是常態；但時逢數十年大旱，珍貴的水資源就這樣流失，當地民眾看在眼裡相當擔憂：「現在是用水換電，未來恐怕缺水又限電。」
 

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