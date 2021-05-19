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本土病例破千！張上淳揭最新收治情況：26人用呼吸器、3人用葉克膜

▲▼指揮中心記者會,陳時中,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期本土病例大爆發，今日再增267例本土病例，過去9天以來累積本土已經超過千例，全國皆提升為3級警示，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（19）日說明收治狀況，目前國內確診收治於加護病房使用呼吸器有26人，比起昨天要多，當中有3人使用葉克膜。

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，分別為267例本土及8例境外移入。本土個案居住縣市分別為新北市129例(中和區26例為多)、臺北市70例(萬華區31例為多)、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、臺中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、臺南市及新竹市各2例；新增縣市為臺南市。

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指揮中心統計，截至目前國內累計2,533例確診，分別為1,094例境外移入，1,386例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另5例(案530、案1589、案1676、案1591、案1886)移除為空號。確診個案中14例死亡、1,133例解除隔離、1,386例隔離中。

張上淳說明，這兩三天個案數增加很快，且病人剛入院和相隔一兩天，病況都持續變化，所以各地回報狀況尚無法完全真正掌握，不過可公布目前在加護病房使用呼吸器有26人，3名病患使用葉克膜，26人比前一天19人又增加7人，主要仍因不少是確診者為高齡長者，所以嚴重度還是會比較厲害，所以加護病房使用及呼吸器使用還是逐漸增加當中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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