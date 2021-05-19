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太暖！遠距學習第二日　偌大校園中獨見一名老師伴著小小身影

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國各級學校全面停止到校上課，新北市三重區集美國小出現教師到校陪伴唯一一位學童的溫暖畫面。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／新北報導

新冠肺炎疫情升溫，今（19）日起全台各級學校全面停課，而提前進入三級警戒、停課第二天的新北市三重區集美國小，卻出現偌大校園中一名老師伴著小小身影獨自上課的畫面，原來是極少數學童因家中無人照料，還是得到校上課，老師的陪伴照護，成為孩子在空蕩蕩的校園裡，最溫暖的陪伴與心靈支柱。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

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▲集美國小校長蕭慧吟。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

位於新北市三重區的集美國小，全校共有3000名學生，是台灣學生人數前十名的學校，校長蕭慧吟說明，在新冠疫情一開始就即時於校園官網中建置「新冠肺炎防疫專區」，新北市一直對於遠距教學能力和課程安排有所整備，從本週一（17日）就已開始實施各年級分時段、分流讓家長到校將學生的學用品帶回家，在宣布停課之前，全校已經做好各種準備，以期在停課期間盡量減少孩子學習受到衝擊和影響的可能。且家長多半工作忙碌，習慣透過網路資訊和LINE、YouTube來掌握最新資訊，因此全校老師皆必須掌握每一個相關議題，即時與政策配合、和家長做到充分溝通。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲集美國小郭佳富老師。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲郭佳富老師班上有學生在家中無人照料，因此他也到校一邊陪伴學生一邊準備教材。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

不過，在全校學生皆遠距學習的時候，仍有少數孩子因為家中無人照料而必須到校安置，郭佳富老師班上就有這樣一位學生，「新北市宣布停課的第一天，家長就有告知說家中有一點困難，不一定能請假在家照顧小孩，這中間也持續跟學生家長聯繫取得最新狀況，如果家長需要老師協助，我們就能隨時提供支援。」在孩子到校安置的時候，郭佳富也會一併準備遠距教學的教材、一併關注孩子學習狀況。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

針對這一兩日有許多家長反應遠距教學的困境或問題，郭佳富也說：「這個問題（遠距教學）全國都是第一次，大家也都還在摸索、學習，我們老師能做的，就是不斷嘗試並找出最快的方法解決問題，更要加強老師與家長、學生的聯繫，保持溝通管道暢通。」不只教學，更要做到關懷，親師之間互相連結合作，也是在疫情期間最大的支持。「老師在疫情中要扮演更穩定的角色，老師不穩定，學生就會不穩定，家長也會更不穩定，因此還是要把關懷的角色傳達給每個小朋友跟家庭，這是我們身為老師該做的。」郭佳富強調。

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

校長蕭慧吟表示，疫情期間全校老師皆每日關懷班上每一位學生的學習和健康狀況，更能與家長做有效且即時的溝通，集美國小學生數多，每個班級有30多位孩子，除了一一關心學生狀況，也需持續地進行教學，透過每一位老師的付出，讓孩子在疫情中也不中斷學習，但除了教學，校長蕭慧吟也指出，疫情期間老師要每天關懷學生跟家長，還要給予心理支持，相當不容易，不過，「知識性東西都可以之後再補足，不急著在這時候，受疫情影響的大環境之下，如何讓小孩子不造成陰影、不在焦慮的心理下成長，是更迫切的需求。」

▲▼新北市,集美國小,新冠肺炎,台灣防疫,用愛抗疫,遠距教學,停課不停學。（圖／集美國小提供）

▲集美國小也針對不同年級的孩子製作衛教影片，教孩子認識疫情及做好自我保護，降低對疫情的焦慮感。（圖／集美國小提供）

集美國小也針對不同年級的孩子製作衛教影片，教孩子認識疫情及做好自我保護，降低孩子對疫情的焦慮感，近日不斷看見有許多家長因遠距教學而衍生各種疑問及困擾，但其實不僅對家長來說是挑戰，對老師來說更是，只是在疫情期間，除了關注孩子的學習，心理狀態更是老師們關懷的重點，也成為嚴峻疫情之下，令人倍感溫暖的支持。

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