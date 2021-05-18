快訊／新北停課首日！「親師生」快掛了　瞬間連線塞爆單一入口





▲學生改採線上學習。（示意圖／教育局提供）

記者羅婉庭／新北報導

全台疫情升溫，本土案例數字持續上升，雙北地區17日宣布高中以下學生全部停課，但大家仍可在「酷課雲」線上學習，不過，實施首日傳出入口網站負載過量問題。對此，教育局表示，已緊急規劃認證分流措施，將原本由親師生平台之單一入口進線方式，直接導入各線上學習平台入口。

根據教育局規劃，新北巿於親師生平台建置「停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、教學影片及書商線上資源等，讓老師可運用免費視訊工具進行線上教學，並以Google Classroom及親師生平台資源，搭配新北市學習地圖客製學習包，設計不同型態的線上教學模式。

教育局說明，目前新北親師生平台同時上線之瞬間連線數較多，一時造成入口壅塞。目前教育局已緊急規劃認證分流措施，將原本由親師生平台之單一入口進線方式，直接導入各線上學習平台入口（均一、學習吧、各教科書資源平台），或請使用者直接由各學習平台上線，以降低認證系統瞬間壅塞情況，讓使用者能順利上線學習。

另外，因雙北同步停課，雙北師生亦會至各民間平台使用學習資源，同樣造成超出各平台入口瞬間擁塞狀況，目前已連繫各平台共同解決。

教育局補充，針對疫情授權各校課程、教學、補課與評量方式以彈性多元的方式處理採取彈性線上教學，包括遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局YouTube頻道及第四台公益頻道等5種授課方式；如學生家中無相關設備，由學校或教育局提供平板、筆電及行動網卡借用服務。