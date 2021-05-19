　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張志豪提醒侯友宜：新北醫療有崩潰危機　中和、板橋篩檢能量不足

▲▼新北市議員張志豪宣布自主管理、關閉服務處。（圖／翻攝張志豪臉書）

▲民進黨新北市議員張志豪。（圖／翻攝張志豪臉書）

記者陶本和／台北報導

國內疫情延燒，新北市府統計已累計465例，新北市長侯友宜19日宣布，將於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站。對此，民進黨市議員張志豪隨即在臉書提醒，新北有醫療崩潰的危機，中和、板橋現在沒有足夠的篩檢能量。

張志豪表示，新北變成疫情的最大熱區，侯友宜跟市府團隊現在需要的是正確動作。首先，與萬華一水之隔的中和、板橋，現在沒有足夠的篩檢能量；相較於台北市長柯文哲在萬華做的，確診激增的中和卻一處都沒有，反而設去永和，這令人不解。

張志豪說，第二是輕症、無症狀確診者需要的，是快速安全的後送到中央已經開設的集中檢疫所，不是「方艙醫院」，事實上方艙醫院在中國並不是成功的經驗，這查一下新聞就知道。

張志豪表示，前述兩點在新北，已經造成醫療崩潰的危機，確診者跟需要醫療的人正衝撞醫療前線，但新北的動作顯然不夠，或者還沒有意識到。

張志豪認為，防疫需要的是透明誠實，防疫記者會的目標，是要讓市民知道市府做了什麼，還有哪些不足，如果不足也要請中央即時協助，近期侯友宜的記者會充滿「準」字眼的各種名詞，新聞策略上確實有引導議題的效果，但對防疫沒有幫助。

張志豪表示，疫情當下，讓防疫的專業者來領導防疫，新聞策略請用來輔助防疫手段更加有效，這兩天的確診激增，正提醒新北的大家，正把手段當作目的，新聞策略領導防疫，這是我現在看到最大的危機所在。

有關新北市府的防疫應變，侯友宜在18日下午的應變會議中有預告，隨中和、板橋、新莊疫情上升，市府將會做好社區篩檢站準備，將盡快啟用。同時，侯友宜也提醒，每天篩檢量有4000劑，不一定要集中到社區篩檢站，只要有萬華高風險接觸史，可到17家急救責任醫院篩檢。

侯友宜也在19日上午宣布，於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，將於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。

同時，新北市今日也正式徵用飯店作為安置輕症及無症狀者的集中檢疫中心，後天21日啟用，將可提供183間房，舒緩醫療壓力。

侯友宜日前於防疫會議也提出三大對策：一、設立社區篩檢站，透過快篩、PCR雙管齊下，找出潛在個案；二、增加專責醫院病床，藉以預備收納新冠個案，給予妥適醫療資源；三、徵調集中檢疫所共183個房間及隔離防疫旅館403間，讓隔離者有更大容留空間。

ET快訊
快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府15:00公布足
院內感染再增一家！　台北血液透析中心5人確診
快訊／新竹市今增2確診足跡　多家賣場、超商
全國三級警戒　9大防疫重點一次看
陳時中將公布確診者足跡熱點　加開篩檢站
全國升三級警戒　陳時中：疫情記者會每日加開「上午場」
增267例本土　北市73例和萬華阿公店有關
快訊／本土267例縣市分布曝光！新北市129例最多、台南出現
快訊／陳時中宣布：全國即起升三級防疫警戒
快訊／本土病例+267例　連續5天病例破百
LIVE／傳確診比昨天多「全國升三級」　陳時中最新說明
快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌
獨／全國升三級警戒　政府研擬「全國4級軍警人車管制」
全台44學生確診！　救護車深夜載走朝陽科大染疫生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

蔡英文推實聯制4大優點　個資不留店家…僅供指揮中心疫調使用

侯友宜喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院　羅致政嗆：瞎忙還是裝忙

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

40萬劑AZ疫苗下午抵台　王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

好上手！實測簡訊實聯制超簡單　店家QR碼申請步驟一次看

簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

蔡英文推實聯制4大優點　個資不留店家…僅供指揮中心疫調使用

侯友宜喊封城、準四級部署、蓋方艙醫院　羅致政嗆：瞎忙還是裝忙

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

40萬劑AZ疫苗下午抵台　王定宇：國民黨不必推銷中國疫苗了

好上手！實測簡訊實聯制超簡單　店家QR碼申請步驟一次看

簡訊實聯制好方便！王國材：大眾運輸全面實聯制可行

大樓防疫禁帶看　房仲曝線上實景看屋量大增

LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

快訊／台中今新增確診5例！2大學生染疫　市府1500公布足跡

不要為求安心去採檢！陳時中曝「關鍵條件」：2族群沒篩檢必要

院內感染再增一起！　羅一鈞：台北血液透析中心5人確診

彰化葡萄果農無辜被退訂！　農委會：新冠肺炎不會感染農產品

台灣馬自達防疫急動員　到府賞車、預約牽送車保養讓車主很有感

再生能源公司月花68萬租國泰置地高樓層　破今年紀錄

彭佳慧罕見解放大秀舞技！　被讚「根本蔡依林」...害羞說話了

升三級還有八大偷營業！陳時中：「害人害己」抓到一定重懲重罰

學童目睹尖叫！新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲入輪下慘死

政治熱門新聞

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

獨／全國升三級警戒　政府模擬「全國軍警人車管制」

全國通用簡訊實聯制今上午11時亮相

萬華確診婦「等不到病床」在家死亡　藍委怒了

掃QR Code、按連結、發送簡訊！政院推簡訊實聯制填寫超簡單

快訊／地方防疫狀況不佳！全國升級三級警戒　中央出手統籌

快訊／及時雨！政院：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台

簡訊實聯制上路　掃QR Code免簽名

快訊 / 侯友宜宣布增設3快篩站：永和耕莘、樂生、土城醫院

嗆爆台電理由一堆就是「缺電」　黃士修點出關鍵讓反核惦惦

新北106例足跡曝 ！林口高爾夫、景安家樂福、板橋環球、碧潭大潤發

北捷：1280月票可依比例退費

「確診數會拋物線式上升」　防疫專家：4月前台灣是真的沒疫情

更多熱門

相關新聞

新北市昨天仍抓到203人沒戴口罩

新北市昨天仍抓到203人沒戴口罩

新北市升級「準四級警戒」，新北市長侯友宜18日下令動員1200人力稽查，只要路上有看到不戴口罩者就直接開罰，不再有規勸空間。侯友宜19日上午表示，昨天一整天總共取締203件沒戴口罩，依法開罰。

輕症者待在家變嚴重怎麼辦？　新北：打「檢疫隔離關懷中心」評估

輕症者待在家變嚴重怎麼辦？　新北：打「檢疫隔離關懷中心」評估

全國停課「明天會更塞」　新北「親師生」122萬塞爆急加伺服器

全國停課「明天會更塞」　新北「親師生」122萬塞爆急加伺服器

快訊／侯友宜喊「4級封城」　柯文哲嘆了一口氣回應了

快訊／侯友宜喊「4級封城」　柯文哲嘆了一口氣回應了

新北成立全國首檢疫隔離關懷中心　侯友宜：可撥打專線諮詢

新北成立全國首檢疫隔離關懷中心　侯友宜：可撥打專線諮詢

關鍵字：

侯友宜張志豪

讀者迴響

熱門新聞

將宣布全國三級警戒！陳時中1400說明

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面