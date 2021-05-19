張志豪提醒侯友宜：新北醫療有崩潰危機　中和、板橋篩檢能量不足

▲民進黨新北市議員張志豪。（圖／翻攝張志豪臉書）



記者陶本和／台北報導

國內疫情延燒，新北市府統計已累計465例，新北市長侯友宜19日宣布，將於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站。對此，民進黨市議員張志豪隨即在臉書提醒，新北有醫療崩潰的危機，中和、板橋現在沒有足夠的篩檢能量。

張志豪表示，新北變成疫情的最大熱區，侯友宜跟市府團隊現在需要的是正確動作。首先，與萬華一水之隔的中和、板橋，現在沒有足夠的篩檢能量；相較於台北市長柯文哲在萬華做的，確診激增的中和卻一處都沒有，反而設去永和，這令人不解。

張志豪說，第二是輕症、無症狀確診者需要的，是快速安全的後送到中央已經開設的集中檢疫所，不是「方艙醫院」，事實上方艙醫院在中國並不是成功的經驗，這查一下新聞就知道。

張志豪表示，前述兩點在新北，已經造成醫療崩潰的危機，確診者跟需要醫療的人正衝撞醫療前線，但新北的動作顯然不夠，或者還沒有意識到。

張志豪認為，防疫需要的是透明誠實，防疫記者會的目標，是要讓市民知道市府做了什麼，還有哪些不足，如果不足也要請中央即時協助，近期侯友宜的記者會充滿「準」字眼的各種名詞，新聞策略上確實有引導議題的效果，但對防疫沒有幫助。

張志豪表示，疫情當下，讓防疫的專業者來領導防疫，新聞策略請用來輔助防疫手段更加有效，這兩天的確診激增，正提醒新北的大家，正把手段當作目的，新聞策略領導防疫，這是我現在看到最大的危機所在。

有關新北市府的防疫應變，侯友宜在18日下午的應變會議中有預告，隨中和、板橋、新莊疫情上升，市府將會做好社區篩檢站準備，將盡快啟用。同時，侯友宜也提醒，每天篩檢量有4000劑，不一定要集中到社區篩檢站，只要有萬華高風險接觸史，可到17家急救責任醫院篩檢。

侯友宜也在19日上午宣布，於永和耕莘醫院、部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，將於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。

同時，新北市今日也正式徵用飯店作為安置輕症及無症狀者的集中檢疫中心，後天21日啟用，將可提供183間房，舒緩醫療壓力。

侯友宜日前於防疫會議也提出三大對策：一、設立社區篩檢站，透過快篩、PCR雙管齊下，找出潛在個案；二、增加專責醫院病床，藉以預備收納新冠個案，給予妥適醫療資源；三、徵調集中檢疫所共183個房間及隔離防疫旅館403間，讓隔離者有更大容留空間。