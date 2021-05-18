新北成立全國首檢疫關懷中心　侯友宜：可撥打0289535599諮詢

記者蔡文鈴／新北報導

疫情指揮中心18日公布新增240例本土確診，其中新北市佔106例，中和區佔最多33例。新北市長侯友宜下午於記者會中表示，將成立全國第一個檢疫隔離關懷中心，提供民眾服務，有專人協助分配篩檢醫院，達到分流效果。

侯友宜指出，根據疫調確診者足跡，累積最多確診者的足跡包括，三重三和路四段，爭鮮這地方重複出現好幾次，還有三重三和夜市、中和景安站附近，蘆洲中原公園，這幾個地方不斷重複出現，還有大賣場、市場，等等都是確診個案足跡，提醒市民朋友注意足跡點，確保防疫做到位，政府已做好足跡點清消管控。

此外，侯友宜也宣布，新北市成立全國第一個檢疫隔離關懷中心，只要被居家隔離檢疫，或確診個案，對自身健康有懷疑，需要專業醫療諮詢，都可以撥打0289535599轉1520的專線，有專業的醫療人員可以諮詢，服務時間從早上7點晚上11點，他們都可以服務 經諮詢後若需要隔離，將有專人協助指定篩檢醫院，達到最快最好的分流效果。

因應疫情增溫，新北市擴增居家檢疫關懷中心服務人力，18日正式更名「新北市檢疫隔離關懷中心」，除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求

指揮中心公布，今日新增之240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今（2021）年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、臺北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。其中臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

▲新北市因應本土疫情變動，侯友宜召開緊急應變記者會。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）