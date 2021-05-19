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快訊／小孩停課沒人顧　綠委喊話中央「家長居家辦公」

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲因應新冠肺炎疫情，教育部宣布自5/19至5/28，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，教育部宣布，明日起（5月19日）起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。由於家長憂心在上班時，停課的孩子該如何照顧，民進黨立委周春米向中央喊話，應讓家中有照顧12歲以下學童需求的家長，於停課期間優先居家辦公。

周春米也說，在停課狀況下，可能有許多人可能會考慮請防疫照顧假，但因為防疫照顧假得不給薪，對生計有所影響，而若把6歲以下學童獨自留在家中家長去上班，可能會觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，這樣兩難的局面政府勢必要有所配套，讓家長能夠兼顧照顧與工作的需求。

周春米認為，遠距居家辦公或許就是一個能夠兼顧的解方，在疫情下，許多國家都已經開始施行遠距辦公，這本來就是世界趨勢，但在台灣相關建置還不成熟；因此，無論是公私部門，應該順應世界趨勢，在因應這次停課的狀況下，可以考慮讓家中有照顧學童需求的家長優先居家辦公。

周春米也呼籲，政府應該讓家中有照顧學童需求的公教人員，在停課期間申請居家辦公，機關原則上不得拒絕，起到積極示範的效果。希望透過政府的示範，可以讓更多企業跟進，也超前部署疫情時代下的工作模式。

至於居家照顧假是否發放津貼的部分，周春米則認為，在疫情中若人民蒙受損失，政府的確該有所作為。但津貼的發放範圍以及數額，可能都還要等具體數據確認後，才能做決定。

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