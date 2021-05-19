　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一聽到停課就哀號！「爸媽的惡夢」同事狂怨小孩煩　他納悶爆共鳴

▲▼辦公室,公司,工作環境,職場。（示意圖／Pixabay）

▲停課消息一出，辦公室裡就有同事抱怨「爸媽的惡夢開始了！」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情升溫，教育部18日宣布全國停課至5月28日。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「全國停學安置學齡小孩」，說他的同事聽到全國停課的消息，不是擔心疫情，而是覺得小孩在家會很吵、很煩人，直呼「唉！爸媽的惡夢開始了！」讓他很納悶，「生小孩是自己的決定，有人逼你嗎？」

這位網友文中表示，他的同事大部分30至40歲左右，小孩大約是讀幼稚園至國小的年紀，結果全國停課消息宣布後，辦公室就開始一片嘩然，「不是擔憂疫情加劇，而是覺得小孩在家會很吵很煩人。」原PO說，當時有小孩的同事紛紛抱怨「唉！爸媽的惡夢開始了！」「幹嘛要停課啦！」「用膠帶把小孩貼在牆上！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽到這些話，原PO頗為納悶，「說真的，每次聽到這種嫌自己小孩煩的抱怨（就算只是打趣？）都覺得煩死了，當初是有人逼你生小孩喔！？」直呼生小孩前應該就要有所覺悟，不論小孩生下來個性是溫順是活潑，身為爸媽都要耐心以對，「何況除了嬰兒以外，幼兒其實是可以溝通和教導的。」

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，會議，開會，報告，簡報，專業形象。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

▲雙薪父母確實要考慮小孩獨自在家的問題。（示意圖／unsplash）

他也表示，如果小孩牛到讓人疲於奔命，不就代表為人父母的根本不會教或沒在教，「整天一直在辦公室喊小孩子讓自己多累多累，真的煩死了，根本製作噪音而已，誰有興趣知道你當爸媽有多累。」最後也強調一句話，「生小孩是自己的決定，有人逼你嗎？」

貼文一出，不少網友頗有共鳴，「推一個，帶小孩跟踢皮球似的當作燙手山芋，早知如此何必當初？各人造業各人擔，自己生的小孩自己顧，啊不然勒」、「誰有興趣知道妳多累+1」、「支持你，真的很受不了那種抱怨停課的，寧可送去學校增加群聚風險，也不願意請假陪小孩在家」、「抱怨停課的人根本沒想過老師也是人，學校群聚風險那麼大。」

也有人表示，「不停課，家長恐慌學校散播病毒；停課，家長抱怨小孩沒人帶。做人好難喔！兩邊要不要先打一架再說」、「阿姨不意外，抱怨歸抱怨，還是有樂趣的」、「公婆丈夫逼媳婦生小孩的事明明就很常見吧，確定像你說的沒人逼你生」、「我懂你的感受，我自己是要求自己盡量不要對外抱怨孩子的媽媽，然後就會被這種媽媽群體排擠，她們覺得我很自大。」

ET快訊
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台
打不了！　SBL宣布台啤、裕隆並列冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

快訊／水情拉警報！新竹地區擬亮紅燈「6／1分區限水」

西螺福興宮每3小時消毒　董監事輪班！婉拒志工團幫忙降低人流

吳淡如家住Ｈ組免停電！曝社區秘辛：跟一棟白色建築物有關

快訊／台中某機械公司員工確診！公司曝：與彰化感染源有共同足跡

靈鷲山活動延期改線上直播　員工「遠距辦公」少數分流上班

億級農舍藏鳳梨田旁！造價7千萬擁專業SPA池　傳賣2年無人問

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司埋單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　台南、高雄工業戶節水率升至13%

生活熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

更多熱門

相關新聞

桃園社區篩檢站被抗議！市府：將改地點

桃園社區篩檢站被抗議！市府：將改地點

（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市設立3處社區篩檢站預計明天啟用，今天有民眾至桃園區軍備局土地篩檢站抗議，認為距離附近社區太近，有染疫風險。桃園市衛生局表示，確定將更換地點，新地點還在研議。

辦公室在萬華！公總副局長驚傳發燒

辦公室在萬華！公總副局長驚傳發燒

新北市昨天仍抓到203人沒戴口罩

新北市昨天仍抓到203人沒戴口罩

公衛措施若未達90%「警戒恐升至四級」

公衛措施若未達90%「警戒恐升至四級」

快訊／北富銀員工家屬確診　公司完成緊急大消毒！

快訊／北富銀員工家屬確診　公司完成緊急大消毒！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫停課小孩上班爸媽家長PTT

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面