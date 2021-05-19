一聽到停課就哀號！「爸媽的惡夢」同事狂怨小孩煩　他納悶爆共鳴

▲停課消息一出，辦公室裡就有同事抱怨「爸媽的惡夢開始了！」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣本土疫情升溫，教育部18日宣布全國停課至5月28日。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「全國停學安置學齡小孩」，說他的同事聽到全國停課的消息，不是擔心疫情，而是覺得小孩在家會很吵、很煩人，直呼「唉！爸媽的惡夢開始了！」讓他很納悶，「生小孩是自己的決定，有人逼你嗎？」

這位網友文中表示，他的同事大部分30至40歲左右，小孩大約是讀幼稚園至國小的年紀，結果全國停課消息宣布後，辦公室就開始一片嘩然，「不是擔憂疫情加劇，而是覺得小孩在家會很吵很煩人。」原PO說，當時有小孩的同事紛紛抱怨「唉！爸媽的惡夢開始了！」「幹嘛要停課啦！」「用膠帶把小孩貼在牆上！」

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聽到這些話，原PO頗為納悶，「說真的，每次聽到這種嫌自己小孩煩的抱怨（就算只是打趣？）都覺得煩死了，當初是有人逼你生小孩喔！？」直呼生小孩前應該就要有所覺悟，不論小孩生下來個性是溫順是活潑，身為爸媽都要耐心以對，「何況除了嬰兒以外，幼兒其實是可以溝通和教導的。」

▲雙薪父母確實要考慮小孩獨自在家的問題。（示意圖／unsplash）

他也表示，如果小孩牛到讓人疲於奔命，不就代表為人父母的根本不會教或沒在教，「整天一直在辦公室喊小孩子讓自己多累多累，真的煩死了，根本製作噪音而已，誰有興趣知道你當爸媽有多累。」最後也強調一句話，「生小孩是自己的決定，有人逼你嗎？」

貼文一出，不少網友頗有共鳴，「推一個，帶小孩跟踢皮球似的當作燙手山芋，早知如此何必當初？各人造業各人擔，自己生的小孩自己顧，啊不然勒」、「誰有興趣知道妳多累+1」、「支持你，真的很受不了那種抱怨停課的，寧可送去學校增加群聚風險，也不願意請假陪小孩在家」、「抱怨停課的人根本沒想過老師也是人，學校群聚風險那麼大。」

也有人表示，「不停課，家長恐慌學校散播病毒；停課，家長抱怨小孩沒人帶。做人好難喔！兩邊要不要先打一架再說」、「阿姨不意外，抱怨歸抱怨，還是有樂趣的」、「公婆丈夫逼媳婦生小孩的事明明就很常見吧，確定像你說的沒人逼你生」、「我懂你的感受，我自己是要求自己盡量不要對外抱怨孩子的媽媽，然後就會被這種媽媽群體排擠，她們覺得我很自大。」