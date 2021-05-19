全台停課常見QA整理！　9大線上學習平台、壅塞問題一次解答

▲教育部宣佈5月19日至5月28日全國各級學校停止到校上課。（圖／記者周宸亘攝）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情升溫，教育部於昨（18日）宣佈5月19日至5月28日全國各級學校停止到校上課，並採取線上平台學習。而今日正式上路，民眾反映狀況百出，有登不進去、不清楚授課平台的情況，對此《ETtoday新聞雲》整理常見問題，以及線上學習平台懶人包，一次看懂停課不停學資訊。

Q1：停課期間學校是否會補課？

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不會，今起全國400萬學生，包括大專校院及高中以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學就是正式課程，因此暑假期間不另行補課。

Q2：家中若沒有學習設備提供線上學習怎麼辦？

學生家中若無數位學習設備，可向學校借用。

Q3：教學平台造成壅塞怎麼辦？

為了避免同時大量登入，造成現有的教學平台壅塞，已提供無需帳號登入的線上學習資源取得管道，並分科安排近幾週課程單元，學生與家長可由此取得居家線上學習所需資源。

Q4：家長無法在家照顧學生怎麼辦？

高中以下學生家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力提供學生到校學習、照顧及用餐。

Q5：公私立幼兒園及非營利幼兒園在居家線上學習能否退費？

公立（含專設）、準公共、私立幼兒園：家長自行繳交之費用，依各直轄市、縣（市）政府公告之收退費規定，由幼兒園辦理退費。非營利幼兒園依法停課日數連續達5日以上者，按幼兒每人每月實際繳交費用，乘以請假或停課日數占當月教保服務總日數之比率，再乘以30%退費。

Q6：線上學習平台有哪些？

1.因材網數位學習資源Youtube頻道

2.教育雲線上教學便利包

3.疫起線上看

4.因材網

5.台北酷課雲

6.均一教育平台

7.PaGamO

8.LIS情境科學教材

9.學習吧