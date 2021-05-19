　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

母累爆！大嘆今天線上課程有5個！孩子停課讓家裡變網咖　

▲▼母累爆：孩子線上課程多、家中變網咖 。（圖／Unsplash）

▲疫情升級，因應線上教學一人一台電腦少不了。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

因應疫情警戒升級，自今（5/19）至5/28止，全校各級學校停止上課，此舉雖讓孩子免於群聚感染威脅，但「停課不停學」口號卻讓家長們一個頭兩個大，在家上班同時又幫孩子設定線上教學軟體，一家四口一人一台電腦，笑稱根本家裡變網咖。

▲▼母累爆：孩子線上課程多、家中變網咖 。（圖／記者曾怡嘉翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼母累爆：孩子線上課程多、家中變網咖 。（圖／記者曾怡嘉翻攝）

▲線上教學軟體繁多，父母需要幫助登入、測試。（圖／翻攝自網路）

雙北停課邁入第二天，父母累了嗎？雙薪家庭雖有機會能夠WFH（Work from Home），但光是為了幫孩子連上教學軟體，就耗了大半天，加上學校、安親班、英文班的各式線上教學懶人包，下載加上和老師連線測試，全都搞定差不多也要準備晚餐了，不少媽媽嘆：在家上班真的累爆。

▲▼母累爆：孩子線上課程多、家中變網咖 。（圖／Unsplash）

▲線上上課考驗電腦配備也考驗網速。（圖／Unsplash）

孩子們的線上教學也衍生許多問題待解，像是家中電腦不足，夫妻若是加上兩個小孩，家中至少就要有3台電腦，有時孩子的課程撞堂，父母還得先暫停自己的工作給小孩使用，不只如此，也有家長大嘆網速不足，勢必又得花一筆錢來增加網速。

不少網友分享，孩子在家一整天已吵著想去學校上課了，地方媽媽群組也一起祈禱著28日能如期復課，並呼籲大家勤洗手、少出門並做好防護，疫情減緩、回歸正常生活，才是大家的期盼。

ET快訊
D奶妹發燒37.7度躲租屋處賣春！　緊急送醫追嫖客
終於等到！　超商限時1天「經典美式、拿鐵買1送1」
停電A-F組別會改變！　台電回應「這些地區」有更換
不只朝陽！東海大學也傳有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出
午後恐停電！　台電改規則：A到F組輪流實施
獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」
亞東「8D病房」護理師血淚告白　長官下封口令！她怒：只會講幹
4女3男都沒戴！　中空熱褲妹無罩上陣
快訊／亞東醫院「今再增3人染疫」　院方證實
快訊／政院宣布：40萬劑AZ疫苗下午4點抵台
打不了！　SBL宣布台啤、裕隆並列冠軍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

僅3乘客來篩檢！恐藏疫情黑數　台南確診者5／14搭自強號117班次

全國停課被問「妳怎麼還要上班」　超商女店員神回11字：請用點腦

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

不斷更新／彰化葡萄家族「群聚釀37人染疫」！懶人包一次看

不只朝陽！東海大學也疑有學生染疫　住宿生想逃回家遭限制外出

蘭陽大橋涵洞電纜遭貨車撞毀！羅東、五結「4318戶停電」搶修中

石門水庫蓄水剩11.7%！只能撐21天　「二階供水」限制曝光！

獨／三總松山院區增1確診　醫接觸過進香團護理師「二採轉陽」

快訊／台中宣布「外出都要戴口罩」！　勸導不聽將直接開罰

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」　超多人曝經驗：有請到啊

僅3乘客來篩檢！恐藏疫情黑數　台南確診者5／14搭自強號117班次

全國停課被問「妳怎麼還要上班」　超商女店員神回11字：請用點腦

疫情升溫　5搶1中華隊球員打疫苗人數增加　

快訊／國泰金證實仁愛大樓員工確診　接觸者核酸檢測公司買單！

台南近千警力查緝17大娛樂場所　12家業者照營業各罰6萬

快訊／水情拉警報「桃園、林口變橙燈！」　台南、高雄工業戶節水率升至13%

吳景欽／人與人的結合觸不觸法

虛擬貨幣急漲急跌！　陸三大金融監管協會聯手祭出「封殺」令

全台首例！發燒D奶妹逃彰化租屋賣春　緊急送醫追嫖客

懲罰犯0好3壞開轟「潛規則」　雙城投手祭出報復近身球

收很多確診！北市聯醫現況曝　「醫師章魚哥」：我要打四個

在家1元吃蛋撻、炸雞！肯德基預定快取優惠　零接觸外送350元免運

生活熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

更多熱門

相關新聞

小孩停課沒人顧　綠委喊話中央：讓家長居家辦公

小孩停課沒人顧　綠委喊話中央：讓家長居家辦公

國內新冠肺炎疫情嚴峻，教育部宣布，明日起（5月19日）起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。由於家長憂心在上班時，停課的孩子該如何照顧，民進黨立委周春米向中央喊話，應讓家中有照顧12歲以下學童需求的家長，於停課期間優先居家辦公。

實聯制瞎簽「白雪公主」！一查規定：沒有錯

實聯制瞎簽「白雪公主」！一查規定：沒有錯

高雄美術館區淪陷！萬華疫情傳播鏈難阻斷？

高雄美術館區淪陷！萬華疫情傳播鏈難阻斷？

北市「急性一般病床數」十分之一做專責病房

北市「急性一般病床數」十分之一做專責病房

全台停課常見QA整理！　

全台停課常見QA整理！　

關鍵字：

防疫停課線上教學

讀者迴響

熱門新聞

台大醫院員工確診「已有10人陽性　即起停收病人

即／高雄市衛生局證實！　美術館區也淪陷

即／高雄市疫情有重大變化？市府10點加開緊急記者會

即／朝陽科大疑學生確診　中市府清消大隊急派員消毒

單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「獨自在家挨餓」

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

扯謊無同桌葡萄媽！　女保險員確診害髮型師染疫

輿情衝擊難承受　蘇揆一通電話錯過防堵黃金時刻

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

物流車起火防疫酒精近乎全毀　警消國3上緊急搶救

北部全淪陷！　今年1064例最新本土確診地圖

嘉義市也淪陷！　北部民眾搭高鐵南下出遊檢出陽性

懶人包／簡訊實聯制5大QA一次看

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面