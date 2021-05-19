母累爆！大嘆今天線上課程有5個！孩子停課讓家裡變網咖　

▲疫情升級，因應線上教學一人一台電腦少不了。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

因應疫情警戒升級，自今（5/19）至5/28止，全校各級學校停止上課，此舉雖讓孩子免於群聚感染威脅，但「停課不停學」口號卻讓家長們一個頭兩個大，在家上班同時又幫孩子設定線上教學軟體，一家四口一人一台電腦，笑稱根本家裡變網咖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲線上教學軟體繁多，父母需要幫助登入、測試。（圖／翻攝自網路）

雙北停課邁入第二天，父母累了嗎？雙薪家庭雖有機會能夠WFH（Work from Home），但光是為了幫孩子連上教學軟體，就耗了大半天，加上學校、安親班、英文班的各式線上教學懶人包，下載加上和老師連線測試，全都搞定差不多也要準備晚餐了，不少媽媽嘆：在家上班真的累爆。

▲線上上課考驗電腦配備也考驗網速。（圖／Unsplash）

孩子們的線上教學也衍生許多問題待解，像是家中電腦不足，夫妻若是加上兩個小孩，家中至少就要有3台電腦，有時孩子的課程撞堂，父母還得先暫停自己的工作給小孩使用，不只如此，也有家長大嘆網速不足，勢必又得花一筆錢來增加網速。

不少網友分享，孩子在家一整天已吵著想去學校上課了，地方媽媽群組也一起祈禱著28日能如期復課，並呼籲大家勤洗手、少出門並做好防護，疫情減緩、回歸正常生活，才是大家的期盼。