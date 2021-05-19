雲端最前線／高雄美術館區淪陷！萬華疫情傳播鏈難阻斷？

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本土疫情爆發，案例多集中在雙北，不少民眾前往「相對安全」的中南部避難，而彰化縣確診數也飆升至僅次雙北，衛生局強調，未來須做一千人以上調查採檢，加速阻斷社區感染步驟。另外，高雄市衛生局在19日也證實：「有關鼓山區傳出新冠肺炎確診，已掌握相關個案展開疫調。」萬華傳播鏈難以阻斷，疫情正式延燒中南部？《雲端最前線》19日邀請中華民國防疫學會理事長王任賢以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心18日宣布新增240例本土個案，這也是這8天以來，正式破千例，目前累計1024例。指揮官陳時中坦言，累積數目非常驚人，全國居家隔離數也大幅增加。為因應疫情警戒升級，教育部宣布，自5月19日起至5月28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，且各類教育機構也配合停課，改採線上教學。許多家長仍要上班，若將小孩送往長輩家照顧，是否會形成防疫破口？

再傳院內感染！台大醫院今（19）日指出，有一名工務室同仁5/18出現發燒症狀後，同日傍晚採檢陽性，已通知全辦公室同仁接受採檢，並進行環境採檢及清潔消毒。目前共36人採檢完畢，並進行隔離。目前共10人陽性。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。