感謝醫界投入第一線快篩　蔡英文：一起成為防疫國家隊後盾

▲蔡英文感謝醫界投入第一線快篩。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情升溫，醫療快篩站湧現大量人潮，不過，全台有許多基層醫師放下手邊工作，自願投入第一線篩檢工作，強化防疫量能。對此，總統蔡英文19日透過臉書，感謝每一位投入防疫的醫護人員和疫調人員。

蔡英文感謝，新北市醫師公會和台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召下，有許多基層醫師，願意放下手邊的工作，甚至停止自己診所的運作，投入第一線篩檢工作，全力協助強化整體防疫量能！

此外，蔡英文也指出，在各個不同的崗位，都有最辛苦的防疫國家隊，全力以赴，守護全國人民健康。在快篩站，有穿上防護衣、戴起護目鏡的醫護人員，頂著炙熱的大太陽，努力替民眾採檢。在醫院、在集中檢疫所、在各地的衛生局及衛生所裡，也有不斷加班守護患者健康的醫護人員，以及徹夜釐清確診者足跡的疫調人員。你們每一位都是防疫的最大功臣。

蔡英文表示，因應新的疫情挑戰，每一個台灣人，都更應該成為防疫國家隊的後盾。只要大家都能遵守指揮中心指引，就能讓醫療人力和資源，發揮最大的效益：

1.讓有症狀者優先使用篩檢站：如果跟確診者沒有接觸史和地緣關係，也沒有症狀，請暫緩篩檢。

2.讓醫療資源留給重症患者：大部分的感染者症狀輕微，休養後可自行康復。如果確診或接觸過確診者，請不要慌張，先3.待在家裡保持隔離，並隨時觀察自身症狀，等待公衛人員的通知。

4.快篩陰性仍應持續落實防疫：快篩陰性不代表沒有染病，仍應留意健康狀況，做好防疫措施。

蔡英文強調，知道有許多防疫人員們始終保持自己一間房、一間衛浴，就算是下了班也不敢回家，不敢跟家人一起吃飯。她對國人喊話，為了防堵病毒擴散，大家真的辛苦了，謝謝你們。請大家共同配合，「我們一起成為防疫國家隊的最強後盾！」