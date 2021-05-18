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馬英九預言台灣10年內缺電　曝蔡英文自豪「綠營能源專家世界一流」

▲▼馬英九(左起)、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

▲馬英九、蔡英文。（合成照／記者李毓康攝／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

近日台灣一週內連續兩日發生停電意外，馬政府時代總統府副秘書長羅智強在臉書貼文稱，馬英九2014年時，曾憂心忡忡說「若按民進黨的政策，台灣10年內必然大缺電」。馬英九辦公室今（18）日表示，馬英九不是先知，這些都是包括前經濟部長杜紫軍在內的專家，根據科學證據、專業判斷，多年前即已預見的情形。

馬辦指出，2014的4月27日，因民進黨前主席林義雄絕食，加上當時社會尚無共識，馬政府決定暫時封存已接近興建完成的核四電廠，等待未來適當時機再啟封運轉。當年8月30日，新上任的經濟部長杜紫軍斬釘截鐵地表示，在核四封存與火力電廠陸續除役的雙重因素下，台灣到2021年將面臨分區限電。不幸一語成懺，預言成真。

馬辦揭露，2016的3月31日，馬英九與總統當選人蔡英文在台北賓館晤談一小時。當時馬英九直率指出，蔡英文與民進黨的能源政策太理想化，台灣綠能不可能在2025年達到發電量的20%，取代核能，而天然氣占到發電量的50%也風險極大，有國安顧慮。

馬辦認為，當時蔡英文總統當選人聽了只淡淡地說，民進黨的能源專家都是世界一流的，不會有問題。馬英九聽了憂心忡忡，當場對蔡英文表示「我高度憂心！」他認為民進黨2025「非核家園」再生能源的每年成長率有限，又無法24小時發電，難以取代可以全天發電的基載能源如核電或燃煤，台灣未來可能遭遇缺電困難。

馬辦指出，馬英九不是先知，這些都是包括杜紫軍在內的專家，根據科學證據、專業判斷，多年前即已預見的情形。如今從2017年8月15日全台停電5小時，到最近4天內兩度全臺大停電，蔡英文被迫兩次出面向全國人民道歉，真正的問題是，民進黨世界一流的能源專家跑到哪兒去了呢？蔡政府是「裝睡的人叫不醒」。

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