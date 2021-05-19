屏東里港警加強駐地清潔消毒　提供民眾安全洽公環境

▲里港警分局及所屬各(小)隊、分駐(派出)所加強環境清潔消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情嚴峻，為確保員警、民眾的安全及勤務機構能正常運作，里港警分局及所屬各(小)隊、分駐(派出)所加強環境清潔消毒，積極防堵病毒入侵。

▲▼消毒。

日前縣長潘孟安宣布縣內提升為「準三級警戒」，又於17日又再度發布8項的防疫新措施，對此，里港分局分局長楊龍祥除持續加派警力稽查轄內八大行業、休閒娛樂場所有無遵守規定關閉停止營業外，亦責成所屬各單位針對勤務機構內的各大小角落，不管是辦公公共環境場域或是員警待備勤室等等，以及相關設備機具，每日均不定時以消毒水、酒精進行清消。

另也嚴格落實洽公民眾量測體溫、戴口罩、人流管制及實聯制，洗手台也設置肥皂、洗手乳供人員清潔手部，並張貼正確洗手標語指引：「五步驟 濕、搓、沖、捧、擦，七字訣內、外、夾、弓、大、立、腕」，希望藉此能夠有效阻擋COVID-19病毒，積極守護每位員警身體健康，也讓民眾前來洽公既能安全又放心。

楊分局長表示，警察機關是民眾接觸最為頻繁的公務機構，務必增加頻率，做好環境清潔與消毒，也呼籲民眾務必配合並遵守各項防疫措施，外出全程配戴口罩、勤洗手、加強公共區域消毒頻率，全民團結齊防疫。

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