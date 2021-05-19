喉嚨有點痛！男友第一反應「先別碰面」求她篩檢：確診就分手

▲原PO男友「確診的話會先跟妳分手」讓人超無言。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

國內本土疫情嚴峻，每個人都很緊張，這時候聽到這種話讓人超傻眼！一位女網友在《Dcard》匿名發文，說她自己也很怕新冠肺炎，但因為這幾天喉嚨稍微乾乾的、有一點點痛，她就傳LINE給男友。沒想到男友第一反應不是擔心她，而是強調疫情結束前，兩人先不要碰面，還要她去做篩檢，確診的話就要分手。

「這幾天疫情那麼嚴重，大家人心惶惶，我也是。」這位女網友發文「男友說確診的話分手」，文中表示，但她這幾天喉嚨稍微乾乾的，還有一點點痛，雖然其他部分就沒有任何異常了，還是有點擔心自己，就傳LINE給男友講這件事。

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沒想到，男方卻說「等到疫情結束前暫時不碰面」，還要她一定要去篩檢。讓原PO難過又傻眼的是，「他說確診的話會先跟我分手」，不禁直呼「我心情down到谷底，怎麼一個疫情，可以讓一個人說出這樣冷漠的話？」問了原因讓她更無語，「他說他是他們家獨子。」

貼文一出，其他人就紛紛留言勸離，「還好有疫情，不然他真想不到怎麼提分」、「想分手的人理由百百種」、「我會說『不用確診，我們現在就分』」、「直接分手啊！不要讓讓自己受委屈，不是疫情讓人冷漠，是他本身觀念（或者說他們家的觀念）就是對女性不友好的」、「確診跟他是獨子有啥關係？」