營區床位間隔不足戴口罩睡覺？　國防部否認：中間有塑膠布膜阻隔

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量立委王婉諭18日揭露，她日前向國防部詢問營區內就寢時如何防疫，竟得到國防部回覆「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」。對此，國防部副部長張哲平19日表示，床位的間隔都是上下鋪，兩個床位頭尾互相顛倒，「中間有塑膠布膜做阻隔」。

王婉諭18日晚間在臉書指出，國防部在指揮中心已宣布雙北升至三級警戒後的決策混亂，返不返營說法前後不一，宣布要收假後，役男聚集在台北的自由廣場等候返營專車時，雖然有戴口罩，卻超過百人聚集，甚至引來警方取締、蒐證。

王婉諭說，目前多數營區環境沒有辦法遵照防疫標準，因為照表操課的關係，役男根本無法好好戴口罩，用餐是共餐模式，且就寢空間是床位間隔非常接近的情況，詢問國防部卻得到「會間隔床位1.5公尺，如果沒辦法就要求戴口罩睡覺」的回應。

立法院外交及國防委員會19日處理退輔會、僑委會、國防部、外交部等預算解凍案，並邀請張哲平、外交部次長田中光、退輔會副主委呂嘉凱、僑委會副委員長徐佳青等人列席備詢。張哲平會前受訪時表示，國防部、陸軍司令部以及相關作戰區，從來沒有下令睡覺要戴口罩。

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）



張哲平指出，新訓中心在每個人的就寢、行動、操課都已經做了適當的防護，有關官兵反應或立委提出質疑，國防部會以請醫療專業人員編組，並且至各個營區看有沒有不適當的地方，會做出必要的調整跟調整。

張哲平說明，營區床位的間隔都是上下舖，上鋪住一個、下鋪住一個，兩個床位頭尾互相顛倒，「中間有塑膠布膜做阻隔」，國防部在疫情一開始就做了這些規範。

張哲平也說，所有人員收假進到營區之前，一定會要求戴口罩、量測體溫、進行手部清潔，同時也會做TOCC，亦即調查休假期間的接觸行蹤，有任何疑慮就不會允許進入營區，從寬認定，並且立刻由醫療人員協助送至醫療機構，進行更細密的檢查，確定沒有問題才會允許進入營區。

有關役男聚集等候返營專車，張哲平則說，可能在宣導方面還要加強要求，主要是有些官兵在偏遠營區服役，有搭車上的需求，才會在部隊的協助之下統一搭車返營，但忽略了疫情升高的情況下，應該保持適當的社交距離，國防部會虛心檢討並要求改進。

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