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「一旦確診不是只有你有事」！1圖看9類人恐遭殃　醫籲：宅在家

記者陳俊宏／綜合報導

重症醫師陳志金今天（19日）分享一張「一旦確診，不是只有你有事」圖表，一旦確診可能感染9類人，呼籲大家一起宅在家裡救疫情，而此文獲得萬人按讚。

「一旦確診不是只有你有事」！1圖看9類人恐遭殃　醫籲：宅在家。（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金分享圖表呼籲，每天足跡單純化，不找朋友、不群聚。（圖／翻攝陳志金臉書

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陳志金在臉書說，不是你自己怕不怕感染的事，而是，每一個人感染之後，都會形成一個缺口，對家人、親友、社區、醫療、國家造成沉重的負擔；目前真的很不便，但也不是不能克服，「我不搭公車，那就提早半小時走路；儘量不搭電梯，改走樓梯。」

陳志金表示，隨時戴好口罩、小心脫下，隨時洗手、不接觸眼口鼻，每天足跡單純化，不找朋友、不群聚，探視長輩改用視訊，保護自己、保護長輩，保護社區、保護台灣，大家一起宅在家裡救疫情。

▼台北周日街頭變空城。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

根據陳志金貼出的圖表，上頭提到如果確診，和確診者14天內接觸的人都有風險，包括：

1、「總是叫你帥哥美女」的早餐店阿姨
2、「努力賺錢拚生活」的餐廳服務生
3、「傻傻跟你一起high」的兄弟閨蜜
4、「給你遮風避雨」的同住家人
5、「只是想要認真工作」的公司同事
6、「想但不能在家工作」的超商店員
7、「依然認真堅守崗位」的駕駛司機
8、「早已經過勞累爆」的醫護人員
9、「吃飯睡覺打東東」的同學好友

圖表提到，「一旦確診，不是只有你有事」，上述這些人「可能停班、停業、停課，沒有收入，而每一個人代表一個家庭，真的不是只有你的事。」

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

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