高雄漁船血腥射殺4海盜！船長下令傭兵開槍還自拍　遭判26年徒刑

▲海盜遭到3船隻包圍，被開槍射殺。（圖／翻攝Youtube）

記者張靖榕／綜合報導

高雄遠洋漁船「屏新101號」2012年在印度洋上遭遇索馬利亞海盜，但在衝突中4名海盜紛紛落海，其中有人舉起雙手投降，但當時中國大陸籍船長汪峰裕仍下令船上傭兵開槍射殺，4名海盜當場死亡。高雄高分院二審結果18日出爐，判決仍維持一審時的4個殺人罪，判處汪男26年有期徒刑，可上訴。

印度洋海上喋血影片在2014年8月間首次於網路上流傳，標題為「Fishing vessel Fijian crew getting shot outside fijiwaters（斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺）」，引起國際輿論和關注，國際刑警調查後才發現該案與斐濟漁船、船員均無關，事實上落海並被射殺的4人均為索馬利亞海盜，涉事的則是台灣籍漁船「屏新101號」。

▲▼傭兵射殺完海盜後，船員們還開心自拍。（圖／翻攝Youtube）

「屏新101號」於2012年9月29日在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海作業，中國大陸籍船長汪峰裕當時在印度洋遭遇海盜，在場的還有另外2艘船隻，將落水的海盜團團包圍。汪峰裕隨即下令停靠斯里蘭卡時雇用的2名巴基斯坦籍傭兵，對海面上的4人開槍射殺。

槍殺海盜的影片被船員拍下，之後卻疑似手機遺落被人拾獲，影片才輾轉流傳上YouTube。國際刑警組織曾根據影片畫面找到高雄「春億217號」漁船，調查後確認並非「春億217號」漁船人員下令開槍，而是汪所為。由於涉案船隻為台灣漁船，國際刑警之後將案件交由台灣檢警調查。

▲海巡署逮捕汪姓船長 。（圖／記者陳以昇攝）

高雄地方法院一審出庭時，汪否認下令傭兵射擊，是船東下的令，還要求法院放人讓他回到中國大陸找證人作證；汪是浙江省人。不過法官根據影片中錄到有人以流利中文反覆說道「開槍！開槍！」，以及當時船上只有汪和他叔叔是華人會說中文，汪又是船長，只有他有權下令開槍，加上船員指認廣播設備中講話的確實是汪的聲音，因此認定汪指示傭兵殺人的事實明確，因此以4個殺人罪行，合處26年徒刑。

汪峰裕不服上訴，但高雄高分院二審法官審視過先前判決以及案件內容，仍決議維持一審判決。汪仍可上訴。