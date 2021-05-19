載運危險物質！美47節車廂列車出軌後爆炸起火　居民急疏散

Watch drone video from a derailed train that caught fire in Iowa. The Union Pacific train was carrying fertilizer and ammonium. The cause behind the derailment is under investigation. #VoiceOfFriendship #DostiFM98 #Pakistan #China pic.twitter.com/l2M7U3kuf8 — dostifm98 (@DostiFM98) May 18, 2021

記者張靖榕／編譯

美國一列隸屬於聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）的列車，於美東時間16日在愛荷華州境內發生出軌事故，畫面中可見30幾列車廂擠成一團像散落的火柴，前頭車廂爆炸起火燃燒。由於列車載運的是危險物質，當局已經盡快將周遭居民和民眾疏散。

▲疑似橋樑崩塌導致列車出軌。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

CNN引述聯合太平洋鐵路公司，發言人泰斯弗（Robynn Tysver）指出該輛列車共有47節車廂，進入愛荷華境內東北部後，16日下午2時行經小鎮人口約3000人的錫布利（Sibley）發生出軌事故，所幸列車組員均未有傷亡，但列車一時之間擠成一團還冒出熊熊烈火，鐵路必須維持封閉。

▲▼列車載有危險物質，在出軌後爆炸起火燃燒 。（圖／翻攝自推特「@railpage」）

泰斯弗表示，根據公司給予的相關訊息，該輛列車載有大量危險物質包括鹽酸、氫氧化鉀和瀝青等，當局已對附近居民發出「自願疏散」命令，附近學區的上學時間也已延後。泰斯弗接著指出，列車事故原因目前仍在調查中，當局表示列車起火原因是因柴油燃料遇上高溫碰撞，而出軌原因則是與附近一座橋樑崩塌有關。

載運危險物質的列車翻覆燃燒，當局建議未疏散的民眾在室內應將前後窗戶開啟，保持空氣流通，最好待在兩窗之間，「這是考量到列車可能爆炸的安全措施」。當地媒體指出，為了灌救失事列車，該區域的水線已全部阻斷，全力用於灌救。