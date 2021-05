汽車慘遭雷擊樹幹壓垮！他「大頭頂天窗」幸運逃過　曝有驚人第六感

▲美國一名男子幸運躲過雷擊。(圖/翻攝自LADbible)

記者羅翊宬/綜合報導

近期世界上最幸運的男子應該非他莫屬了,因為可以數次逃離生死劫難!美國一名37歲的男子在一陣暴風雨中坐在自己的車內,不料附近卻慘遭雷擊,當他起身時卻意外見到巨大樹幹壓在車前,使車體扭曲變形,而他就這麼躲過這場劫難。

根據英國社交網路媒體《LADbible》報導,美國阿拉巴馬州蒙哥馬利市的獨角喜劇演員傑米(Henri Cheramie)於今年5月4日坐在自己的車內,當時該地正遭受一場風暴襲擊,不僅颳起強風、降下大雨,還伴隨著突如其來的閃電與打雷聲,正當見到天空又出現閃電時,他靈機一動站起身來,透過車內的天窗往外瞧,想要一探究竟外面到底發生何事。

突然之間,傑米發現他的愛車前方慘遭一棵巨大的樹枝壓垮,他正巧地落在傑米前方的窗戶,如果不是數秒鐘以前靈機一動站起,恐怕會被巨大樹枝給壓倒、甚至因此喪命也不為過。

他對這場災難依舊餘悸猶存,「我的身體稍微傾斜了一下,想說是不是被閃電擊中,此時我的一半身體從天窗中探出,此時汽車的頂部當場被樹枝壓到喘不過氣,這根擁有巨大樹根的植物,當場在我的臉龐面前被劈成兩半。我覺得我真像極了巴斯特•基頓(Buster Keaton)。」

'Luckiest man alive': What's it like to be trapped in a car crushed by a falling tree? https://t.co/WJBqCQHvDP