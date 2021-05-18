　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

▲傳網路上有組頭拿確診數當賭盤，台南市長黃偉哲對此怒斥「可惡！令人不齒！」，黃偉哲認要求警察積極查察這類「疫情賭盤」，並將案情公開。（圖／記者林悅翻攝）

▲傳網路上有組頭拿確診數當賭盤，台南市長黃偉哲對此怒斥「可惡！令人不齒！」，黃偉哲認要求警察積極查察這類「疫情賭盤」，並將案情公開。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

傳網路上有組頭拿確診數當賭盤，台南市長黃偉哲對此怒斥「可惡！令人不齒！」，認為拿人家的不幸來當賭盤，叫確診者情何以堪？他要求警察積極查察這類「疫情賭盤」，並將案情公開，因這種人「太可惡」！

外傳，網路上有組頭疑拿確診人數當賭盤，黃偉哲18日上午在台南市政府防疫記者會上怒斥此一行為「可惡！令人不齒！」，「這個網路確診人數，都是國人的斑斑血淚，很多人染疫，拿他人的不幸來說嘴，拿來互相調侃已經很不應該，還拿來當作賭盤，叫這些確診的人情何以堪？」

黃偉哲說，過去曾有人用選舉的選票、用當選與否、用選票的尾數來開賭盤，這種行為除令人不以為然外，也是違法行為，而這次更是可惡、可恥！現在國家有難，大家一切都要相忍為防疫，還有人拿這個疫病的數字來開玩笑，拿這個來當作賭盤，他覺得很不齒，希望警政機關能夠積極查察，而且查察出來之後會將案情公布，因為這樣的人實在是蠻可惡的，會積極堅決查察這一類的「疫情賭盤」。

台南市警局指出，內政部要求警察單位嚴格查察假訊息，並要迅速對外澄清，以穩定社會民心，不管是發國難財或是假訊息，警方一定依法嚴查嚴辦。

居家不出門也可以囤貨
 

ET快訊
本土病例飆升　這3張防疫保單停售！
快訊／彰化歌唱班22確診者足跡曝　踩遍8鄉鎮、跨縣吃美食
好消息！竹縣確診2童「再採皆陰」　217匡列全部解隔離
台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實了
高雄退休男極樂足跡曝！萬華+養生館　發燒確診
快訊／《蘋果日報》解僱332人「沒提前通報」　北市將罰最高5
染疫「重症化風險最高」血型曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

台中回收木柴工廠火警　無人傷亡全力灌救中

81歲通緝犯確診後失聯　警逮人苦等龜隊友...曝「當時真的很怕」

傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

阿公店小姐同居人也中鏢　4警查賭博檢舉有接觸...採檢結果出爐

失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

黑幫諸葛亮幕後老大落網！假鈔詐黑水鬼6名錶　天蠍堂主恐遭聲押

酒店妹S框後返家癱軟梯間…送醫搶救不治！酒客黑暗行為曝

新冠疫情嚴峻！基隆地方法院「9項強化防疫」措施出爐

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

台中回收木柴工廠火警　無人傷亡全力灌救中

81歲通緝犯確診後失聯　警逮人苦等龜隊友...曝「當時真的很怕」

傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

阿公店小姐同居人也中鏢　4警查賭博檢舉有接觸...採檢結果出爐

失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

黑幫諸葛亮幕後老大落網！假鈔詐黑水鬼6名錶　天蠍堂主恐遭聲押

酒店妹S框後返家癱軟梯間…送醫搶救不治！酒客黑暗行為曝

新冠疫情嚴峻！基隆地方法院「9項強化防疫」措施出爐

李晶晶最近spend很多time在「這裡」　超美新家花兩年半裝潢

菱光監察人提告董座黃育仁涉違證交法　黃育仁反擊：黃茂雄把東元同仁當家臣

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

想延期去墾丁！網美民宿要收11%手續費　網怒刷負評：根本發防疫財

朱學恒痛罵文組「抹黑核四」　理工科哪有修不好的機器

看寶寶吃特大號米餅！黑臉保母「硬拔轉身逃」　網笑：太壞要檢舉

本土病例飆升　這3張防疫保單停售！

鄰居小孩亂按電鈴求開門！他幫1次傻眼「很沒禮貌」：把我當傭人

外包清潔人員確診！兩廳院：未擔任兩廳院清潔工作

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

平頭哥拒填超商實聯制　聽要報警竟爆打店員

即／國3蘭潭隧道口轎車撞工程車　命危駕駛是AH-1W飛行員

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評

即／國道1號4車連環撞　回堵5公里

酒店妹S框後暴斃　酒客餵毒遭判4年

快訊／新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲輪下慘死

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤上周過世　中市議員之子自家墜樓亡

更多熱門

相關新聞

獨／仁惠醫院確診案　害他「一晚接200通電話」

獨／仁惠醫院確診案　害他「一晚接200通電話」

高雄市仁惠醫院在17日晚間傳出確診病例，衛生局緊急啟動「清零計畫」，為了公開相關疫情，衛生局發了新聞稿說明，上頭還有潘姓簡任技正的私人手機電話，沒想到卻害慘了他，因為這份新聞稿被廣為流傳，讓簡任技正潘炤穎大嘆整夜忙疫情就夠累了，半夜還有不知名的人狂打電話。

防疫警戒若進入第4級　金管會：股市都會正常營運！

防疫警戒若進入第4級　金管會：股市都會正常營運！

化學兵「洗街式」大消毒！　彰化溪湖鎮重災區

化學兵「洗街式」大消毒！　彰化溪湖鎮重災區

全國明停課　內政部各機關員工有國中以下學童者「優先居家辦公」

全國明停課　內政部各機關員工有國中以下學童者「優先居家辦公」

台中520設10快篩站　市府：民眾遇3狀況快來

台中520設10快篩站　市府：民眾遇3狀況快來

關鍵字：

組頭染疫賭盤黃偉哲新冠疫情新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

快訊／今日本土+240例

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面