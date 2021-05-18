傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

▲傳網路上有組頭拿確診數當賭盤，台南市長黃偉哲對此怒斥「可惡！令人不齒！」，黃偉哲認要求警察積極查察這類「疫情賭盤」，並將案情公開。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

傳網路上有組頭拿確診數當賭盤，台南市長黃偉哲對此怒斥「可惡！令人不齒！」，認為拿人家的不幸來當賭盤，叫確診者情何以堪？他要求警察積極查察這類「疫情賭盤」，並將案情公開，因這種人「太可惡」！

外傳，網路上有組頭疑拿確診人數當賭盤，黃偉哲18日上午在台南市政府防疫記者會上怒斥此一行為「可惡！令人不齒！」，「這個網路確診人數，都是國人的斑斑血淚，很多人染疫，拿他人的不幸來說嘴，拿來互相調侃已經很不應該，還拿來當作賭盤，叫這些確診的人情何以堪？」

黃偉哲說，過去曾有人用選舉的選票、用當選與否、用選票的尾數來開賭盤，這種行為除令人不以為然外，也是違法行為，而這次更是可惡、可恥！現在國家有難，大家一切都要相忍為防疫，還有人拿這個疫病的數字來開玩笑，拿這個來當作賭盤，他覺得很不齒，希望警政機關能夠積極查察，而且查察出來之後會將案情公布，因為這樣的人實在是蠻可惡的，會積極堅決查察這一類的「疫情賭盤」。

台南市警局指出，內政部要求警察單位嚴格查察假訊息，並要迅速對外澄清，以穩定社會民心，不管是發國難財或是假訊息，警方一定依法嚴查嚴辦。

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