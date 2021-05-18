市集公告「禁雙北、桃園攤商」　他吐槽1句被嗆爆：忘記葡萄家族？

▲市集發出緊急公告。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

本土疫情大爆發，除了最嚴重的雙北外，病毒也蔓延至中南部，就有網友抱怨，某市集發出公告，暫時禁止來自台北市、新北市、桃園市等攤商進入，「會不會太超過了？」沒想到，一席話反被洗版砲轟。

網友今在「爆怨2公社」發文直呼，「來幫我朋友抱怨一下，這樣做是不是在歧視雙北市跟桃園市去到外縣市做生意的攤商？我朋友還被要求出示身分證，這樣會不會太超過了？」

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從市集發出的緊急公告可見，除了禁止雙北、桃園攤商進入外，販售非民生必需品的攤商，也會被以勸導方式暫時歇業，至於低染疫區，包括所在縣市、苗栗、台中等攤商，則可進入營業，但必須遵守一切防疫措施。

對於原po的抱怨，網友們一面倒不買單，紛紛吐槽「非常時期，你不怕，可是其他人會怕」、「很正常吧，防疫視同作戰」、「現在就真的很嚴重」、「不能體諒一下嗎？整天在那自卑感作祟，這不叫歧視好嗎」、「你看葡萄家族就知道為什麼了」、「防疫三寶」。

談到「葡萄家族」，當初這對葡萄盤商夫妻，6日開車到萬華送貨，怎料無形中染疫，後來家族在外縣市吃母親節大餐，葡萄媽媽還曾參加喜宴，母女倆也因身體不適去刮痧，結果後來接連發病、確診，而該群聚成為彰化縣感染大宗，截至今日確診人數達14人。